Absage: Merkel hat keine Lust auf Sommerinterviews

Weil ARD und ZDF in ihren Sommerinterviews stets die Parteivorsitzenden befragen, ist Angela Merkel in diesem Jahr erstmals außen vor. Das ZDF hat dennoch bei der Bundeskanzlerin angefragt - und eine Absage erhalten.



06.06.2019 - 17:42 Uhr von Alexander Krei 06.06.2019 - 17:42 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren sind die ZDF-Sommerinterviews ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms. Neu ist in diesem Jahr, dass erstmals Theo Koll und Shakuntala Banerjee die Fragen stellen werden. Und noch etwas in anders: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nicht mit dabei. Das bestätigte ein ZDF-Sprecher am Donnerstag gegenüber dem Portal "Watson". Tatsächlich werden in der Sendung stets die Parteivorsitzenden befragt, Merkel selbst hat den Chefposten bei der CDU allerdings seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr inne.





"Als neue CDU-Vorsitzende ist am 7. Juli erstmals Annegret Kramp-Karrenbauer im Sommerinterview von 'Berlin direkt' zu Gast", erklärte das ZDF mit Blick auf die diesjährige Planung. "Angela Merkel hat auf ein Sommerinterview in der Funktion als Bundeskanzlerin verzichtet." Das ZDF habe ein solches ergänzendes Sommerinterview zwar angefragt, Merkel aber habe nicht gewollt. Auch in der ARD wird Kramp-Karrenbauer zu sehen sein - dort ist das Sommerinterview mit der Parteichefin für den 8. September geplant.

Das ZDF startet am 30. Juni mit seinen alljährlichen Sommerinterviews. Den Anfang macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich den Fragen von Theo Koll stellen wird. Im Ersten beginnt der Reigen am 21. Juli mit FDP-Chef Christian Lindner. Dort feiern die Sommerinterviews in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Moderation übernehmen Tina Hassel und Oliver Köhr

