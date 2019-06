Charly Hübner im Cast der neuen Sky-Horrorserie "Hausen"

© Adrian Höllge

Die Vorbereitungen für die neue Horrorserie "Hausen" laufen. Jetzt hat Sky die Hauptdarsteller benannt: Unter anderem wird Charly Hübner ab September für die Produktion vor der Kamera stehen. Auch die Regisseure stehen inzwischen fest.



07.06.2019 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 07.06.2019 - 11:28 Uhr

Anfang des Jahres hat Sky Deutschland angekündigt, eine eigene Horrorserie namens "Hausen" produzieren lassen zu wollen (DWDL.de berichtete). Jetzt stehen weitere Details fest, darunter die Hauptdarsteller-Riege. Wie der Sender am Freitag bestätigte, wird Charly Hübner ("Vorsicht vor Leuten", "Polizeiruf 110") zusammen mit Alexander Scheer ("Gundermann"), Tristan Göbel ("Tschick"), Lilith Stangenberg ("Wild") und Daniel Sträßer ("Charité") vor der Kamera stehen. Die Dreharbeiten für die neunteilige Serie sollen im September beginnen

Als Regisseure fungieren Thomas Stuber und Nikias Chryssos. Seitens Sky ist Quirin Schmidt als Executive Producer für die Produktion der Serie verantwortlich. Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma Lago Film unter der Leitung von Marco Mehlitz. Head-Autor der Serie ist Till Kleinert, der auch den Film "Der Samurai" geschrieben hat. Schon im vergangenen Jahr hatte er "Hausen" auf der Berlinale auf der Suche nach einem Financier gepitcht und letztlich Sky davon überzeugen können.

"Wir freuen uns sehr, mit Thomas Stuber und Nikias Chryssos die idealen Regiepartner dafür gefunden zu haben. Die beiden verstehen nicht nur die Mechanismen des Genres, sondern stehen für ein phantasievolles, immer an den Figuren interessiertes Erzählen", sagt Quirin Schmidt. "Ebenso begeistert sind wir von unserem großartigen Cast um Charly Hübner, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer und Tristan Göbel. Beste Voraussetzungen, um schon bald die Türen zu einem Geisterhaus aufzustoßen, in dem sich neben dunklen Abgründen auch eine ganz eigenwillige Schönheit und Zärtlichkeit offenbaren wird."

In "Hausen" zieht der 15-jährige Juri nach dem Tod seiner Mutter mit seinem Vater in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rande der Stadt. Während der Vater versucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert der Junge Stück für Stück, dass unbemerkt von ihren Nachbarn noch etwas anderes in den dunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marode Bausubstanz eingedrungen ist - und das über Jahrzehnte den gesamten Block in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelen seiner Bewohner verdaut.

