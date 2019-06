"Gefragt - gejagt" läuft im Juli wieder am Samstagabend

© ARD/Uwe Ernst

Das Erste gewährt seiner Vorabend-Quizshow "Gefragt - gejagt" auch in diesem Jahr wieder einen Ausflug in die Primetime. Mitte Juli gibt es den nächsten "Quiz-Marathon" zur besten Sendezeit. Drei Stunden lang treten darin Promis gegen die Jäger an.



07.06.2019 - 14:42 Uhr von Alexander Krei 07.06.2019 - 14:42 Uhr

In wenigen Tagen findet am ARD-Vorabend bekanntlich wieder ein Wachwechsel statt, denn am 18. Juni übernimmt Moderator Alexander Bommes mit neuen Folgen von "Gefragt - gejagt" den Sendeplatz um 18:00 Uhr von Jörg Pilawas "Quizduell". Im Juli darf Bommes dann auch wieder am Samstagabend antreten - in einem mehr als dreistündigen "Quiz-Marathon".

Das nächste "Gefragt - gejagt"-Special, bei dem üblicherweise prominente Rateteams gegen die Jäger antreten, wird am Samstag, den 20. Juli um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Welche Teilnehmer mit dabei sind, steht bislang nicht fest. Zuletzt hatte "Gefragt - gejagt" im August vergangenen Jahres in der Primetime mit fast vier Millionen Zuschauern überzeugen können, der Marktanteil fiel damals beim jungen Publikum mit 11,9 Prozent so hoch aus wie noch nie.

Produziert wird die Quizshow, die auf der britsichen Sendung "The Chase" basiert, von ITV Studios Germany.

Teilen