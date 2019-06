RTL II setzt Musik-Event "The Dome" im Herbst in Köln fort

© RTL II

Nach sechs Jahren Pause legte RTL II Ende letzten Jahres seine Musik-Event-Reihe "The Dome" wieder neu auf. Mit dem Erfolg zeigte man sich zufrieden, sodass es nun in diesem Herbst weiter geht. Diesmal findet die Show in Köln statt



11.06.2019 - 11:56 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2019 - 11:56 Uhr

Mit im Schnitt nur etwas mehr als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen scheint die Neuauflage von "The Dome" auf den ersten Blick im vergangenen Jahr kein allzu großer Erfolg. Trotzdem zeigte man sich bei RTL II direkt im Nachgang schon ziemlich zufrieden. Denn blickt man auf die 14- bis 29-Jährigen waren es schon über 8, bei den Frauen in diesem Alter gar über 13 Prozent Marktanteil. Dazu kamen weitere 130.000 Abrufe des YouTube-Streams. All das hat den Sender nun überzeugt, im Herbst die Reihe fortzusetzen.

Am 31. Oktober 2019 wird nun das nächste Mal "The Dome" stattfinden. Nach der Premiere in Oberhausen geht's diesmal nach Köln in die Lanxess-Arena, in der 14.500 Zuschauer Platz finden werden. Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation/CMCO RTL II: "Auch in diesem Jahr bietet 'The Dome' den Fans eine großartige Musikshow mit nationalen und internationalen Künstlern. Vor allem aber freue ich mich, dass RTL II mit dem neuen 'The Dome' eine moderne Verbindung von Live- und Social-Media-Event, linearer und On-Demand-Unterhaltung gelungen ist. Mit diesem Konzept wird 'The Dome' auch in Köln zu einem echten Erlebnis und einer attraktiven Plattform für unsere Partner und Sponsoren."

Christian Legler, Soullution MMP GmbH: "Wir freuen uns sehr, dass wir 'The Dome' nach dem erfolgreichen Comeback 2018 in diesem Jahr noch größer machen können. Die positiven Erfahrungen mit dem neuen crossmedialen Showkonzept sind eine großartige Basis für bestes Entertainment und Interaktion mit den Fans." Die Musik-Acts und Moderatoren stehen noch nicht fest, sicher ist aber, dass RTL II wieder Sendergesichter aus "Köln 50667", "Berlin - Tag & Nacht" und "Love Island" vor Ort haben wird. Auch Influencer sollen wieder eine große Rolle spielen.

