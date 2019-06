Golf: US Open auch künftig exklusiv bei Sky zu sehen

© Sky

Sky wird die US Open auch in den kommenden Jahren übertragen, die bestehende Partnerschaft wurde nun langfristig verlängert. In wenigen Tagen ist beim Sender die 119. Auflage des Golf-Turniers zu sehen.



11.06.2019 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 11.06.2019 - 12:12 Uhr

Am kommenden Donnerstag beginnen die US Open in Pebble Beach, Sky wird bis einschließlich Sonntag rund 30 Stunden live vom Turnier berichten. Und auch in den nächsten Jahren wird das Golf-Event beim Sender zu sehen sein, Sky und die US Open haben ihre bestehende Partnerschaft nun nämlich verlängert. Die Vereinbarung umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile.

Wie lange der neue Vertrag läuft, hat Sky nicht bekanntgegeben. Durch den Deal wird Sky aber auch in den kommenden Jahren alle vier Majors, den Ryders Cup und die US PGA Tour übertragen. Hinzu kommen alle Turnier der European Tour und weitere Turniere. Erst vor einigen Wochen hatte man angekündigt, auch künftig weiterhin The Open und die PGA Championship zu übertragen (DWDL.de berichtete).

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, sagt: "Durch die langfristige Verlängerung unserer exklusiven Partnerschaft mit den US Open bleibt Sky auch in den kommenden Jahren die Heimat aller vier Golf-Majors im deutschen und österreichischen Fernsehen. Mit digitalen Zusatzangeboten wie den Livestreams der 'Featured Groups' berichtet Sky künftig umfassender als jemals zuvor von den größten Golf-Turnieren des Jahres. Zusammen mit den exklusiven Live-Übertragungen der kommenden Ryder Cups und der US PGA Tour sowie der Live-Berichterstattung von der European Tour zeigt auch in Zukunft nur Sky alle großen Golfturniere live."

Die 119. Auflage der US Open startet am kommenden Donnerstag. Die Kommentatoren Carlo Knauss, Gregor Biernath und Adrian Grosser werden an allen vier Tagen das Geschehen in Pebble Beach begleiten. Am Donnerstag und Freitag jeweils ab 21 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 20.30 Uhr. Neben der klassischen Live-Übertragung auf Sky Sport 2 HD wird man auf Sky Sport 3 HD täglich auch die sogenannten "Featured Holes" anbieten. Hier haben Golffans die Möglichkeit, ausgewählte Löcher live zu verfolgen. Dieser zusätzliche Kanal wird im US-Originalkommentar ausgestrahlt und umfasst insgesamt knapp 40 Stunden Live-Berichterstattung.

