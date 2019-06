RTL versteckt Steffi-Graf-Doku mitten in der Nacht

© TVNow

Steffi Graf wird 50 Jahre alt, TVNow hat der ehemaligen deutschen Tennis-Spielerin daher eine rund halbstündige Dokumentation gewidmet. Diese wird nun auch recht kurzfristig bei RTL zu sehen sein, der Sendeplatz ist allerdings nicht sehr prominent.



11.06.2019 - 13:50 Uhr von Timo Niemeier 11.06.2019 - 13:50 Uhr

Am 14. Juni wird Steffi Graf 50 Jahre alt, die Deutsche gilt als eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt und ist bislang die einzige in ihrem Sport, die den sogenannten "Golden Slam" gewann - 1988 siegte sie bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie bei den Olympischen Spielen. Anlässlich des Geburtstags Grafs hat TVNow eine Doku über die Deutsche in Auftrag gegeben, die ab sofort ein Jahr lang im Premium-Bereich des VoD-Dienstes zur Verfügung steht.

Auch RTL wird die Doku mit dem Titel "Steffi Graf - die Jahrhundertsportlerin" zeigen, der Sendeplatz dürfte aber wohl nur die hartgesottenen Fans ansprechen. Recht kurzfristig hat man angekündigt, die Doku in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0:35 Uhr zu zeigen. Die Doku ist damit im Anschluss an das "Nachtjournal" zu sehen. Eine ursprünglich für diesen Sendeplatz eingeplante Wiederholung von "Die Superhändler" entfällt.

Inhaltlich wird in der Doku die Karriere von Steffi Graf nachgezeichnet: Ihr erster Turniersieg im Alter von fünf Jahren wird ebenso thematisiert wie die harte Tennis-Schule ihres Vaters, ihre Triumphe und Kämpfe, der letzte, legendäre Grand-Slam-Sieg gegen Martina Hingis 1999 und ihre Liebe zu Andre Agassi. Neben originalen Spielszenen zeigt die Doku weitere Archivaufnahmen etwa von Boris Becker oder auch John McEnroe, die über Grafs Talent sprechen. Hinzu kommen Stimmen von Stars wie Franz Beckenbauer, Sebastian Vettel oder Andrea Petkovic. Besonders exklusive Einblicke soll Ulli Potofski liefern, er hat die Weltkarriere von Steffi Graf als damaliger RTL-Tennis-Moderator begleitet. Graf selbst kommt in der Doku auch zu Wort, gemeinsam mit ihrem Mann Andre Agassi spricht sie über ihre Familie.

