Tele Columbus verschiebt geplante Hauptversammlung

© Tele Columbus AG

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seine geplante Hauptversammlung um rund zwei Monate nach hinten verschoben. Grund dafür ist die United Internet AG, die den Aufsichtsrat offenbar komplett austauschen will.



13.06.2019 - 08:10 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2019 - 08:10 Uhr

Die Hauptversammlung der Tele Columbus AG ist eigentlich für den 21. Juni eingeplant gewesen, in wenigen Tagen sollten die Aktionäre also über den Fortgang der Geschäfte informiert werden und unter anderem den Aufsichtsrat neu wählen. Für den zweiten Punkt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben sechs unabhängige Kandidaten vorgeschlagen. Die kamen bei der United Internet AG, die mit knapp 30 Prozent größter Anteilseigner des Kabelnetzbetreiber ist, aber offenbar nicht so gut an, weshalb der Konzern eine eigene Wahlliste für den kompletten Aufsichtsrat eingereicht hat.

"Um einen Vorschlag zu erzielen, der eine möglichst breite Unterstützung aller Aktionäre ermöglicht, ist ein zeitlicher Aufschub erforderlich und sinnvoll", heißt es nun in einer Mitteilung von Tele Columbus. Die Hauptversammlung wird nun um mehr als zwei Monate nach hinten verschoben, neuer Termin ist nun der 29. August. Der Aufsichtsrat strebe eine "einvernehmlichen Lösung im Sinne aller Aktionäre" an, so Tele Columbus.

