Sky bringt Treueprogramm "Extra" nach Deutschland

In Großbritannien und Italien hat Sky bereits ein eigenes Loyalitäts-Programm, nun kommt "Extra" auch nach Deutschland. Je länger ein Sky-Kunde dabei ist, desto mehr Vorteile soll das Programm bieten. Die Teilnahme ist kostenlos.



13.06.2019 - 11:34 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 11:34 Uhr

Während Neukunden mit zahlreichen Rabatten und Sonderaktionen geködert werden, muss man als Sky-Bestandskunde schon regelmäßig mit Kündigung drohen, um nicht bei veraltetem Gerät und teureren Preisen zu landen. Künftig will sich Sky nun aber auch stärker um seine Bestandskunden bemühen und ruft dafür auch in Deutschland eine Treueprogramm ins Leben, das es in Großbritannien und Italien bereits gibt. Es hört auf den Namen "Extra" und steht jedem Sky-Kunden kostenfrei offen. Lediglich eine einmalige Anmeldung ist notwendig.

Je länger ein Kunde an Bord ist, desto höher steigt er im Status auf. Direkt nach der Anmeldung hat man zunächst den Bronze-Status, nach drei Jahren erhält man den Silber-Status, nach sechs Jahren den Gold-Status. Alle Kunden, die mindestens zehn Jahre dabei sind, erhalten den Platin-Status. Je höher der Status, desto mehr Vorteile soll das Programm bieten. Denkbar sind etwa früherer Zugang zu neuesten Sky-Produkten und Technologien, aber auch exklusive Events wie ein Blick hinter die Kulissen von Sky Sport News HD oder ein Set-Besuch bei einer Sky-Serienproduktion sind angekündigt.

Erste Events haben auch bereits stattgefunden, denn seit Oktober lief das Programm bereits in einer Pilotphase mit ausgewählten Kunden. Während der letzten Monate gab's für diese beispielsweise ein exklusives Screening von "Game of Thrones" und eine Städtetour mit Fußball-Vize-Weltmeister Christoph Metzelder in Madrid rund um das UEFA-Champions-League-Finale. Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer Sky Deutschland: "Unser klares Ziel mit 'Extra' ist es, unseren Kunden auf besondere Art und Weise 'Danke' zu sagen. Ob glühender Fußballfan, eingefleischter Serien-Anhänger oder Produkt-Liebhaber - alle sollen mit Extra die Möglichkeit erhalten, Sky in seiner Vielfalt hautnah zu erleben."

