Arte und Hulu sichern sich syrisches Kriegsdrama

Arte und Hulu haben sich die Rechte an der neuen Serie "Fertile Crescent" gesichert. Sie spielt im syrischen Bürgerkrieg und erzählt die Geschichte von Antoine, der seine tot geglaubte Schwester in einem Bericht über kurdische Peschmerga-Kämpferinnen zu erkennen glaubt



13.06.2019 - 17:37 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 17:37 Uhr

Vor zwei Jahren wurde "Fertile Crescent" beim TV-Festival "Séries Mania" in Paris als bestes Entwicklungsprojekt des "Co-Production Forums" ausgewählt, nun nimmt die Serie tatsächlich konkrete Formen an: Neben Arte hat auch der US-Streamingdienst Hulu die Ausstrahlungsrechte an "Fertile Crescent" ("Fruchtbarer Halbmond") gesichert. Die von Maria Feldman, Amit Cohen (beide "False Flag"), Eitan Mansuri ("When Heroes Fly") und Ron Leshem ("Euphoria") kreierte Serie ist eine Koproduktion von Masha Productions, Spiro Films, Haut et Court TV, Arte France und Fremantle, das die weltweite Distribution übernimmt.

"Fertile Crescent" taucht mit den Augen des jungen Franzosen Antoine in die Tiefen des syrischen Bürgerkriegs ein. Antoine ist auf der Suche nach seiner eigentlich schon tot geglaubten Schwester, die er in einem Bericht über kurdische Peschmerga-Kämpferinnen zu erkennen glaubte. Um ihr auf die Spur zu kommen, schließt sich Antoine einer Gruppe kurdischer Kämpferinenn an und reist mit ihnen in ein vom IS besetztes Gebiet. Während dieser Reise trifft er auf Abenteurer und Anarchisten, Spione und unschuldige Opfer. Die Macher versprechen einen "einzigartigen Einblick in die tragischen Ereignisse in Syrien und deren Auswirkungen auf die ganze Welt".

In den Hauptrollen sind Félix Moati, Mélanie Thierry und James Purefoy zu sehen. Amit Cohen und Ron Leshem sagen: "Wir sind glücklich, dass wir über eine Welt mutiger Frauen schreiben können, die die Geschichte verändern. Wir werden uns mit fesselnden persönlichen Geschichten beschäftigen, während wir zugleich eines der tragischsten und herzzereißendsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte beleuchten. Wir freuen uns sehr, mit einem so talentierten, engagierten und leidenschaftlichen Team aus der ganzen Welt an dieser Serie zu arbeiten."

