RTL II setzt RTLs "Zwei Familien - Zwei Welten" fort

© RTL II

RTL II hat die Pilotausgabe der Sozialdoku "Zwei Familien - Zwei Welten" angekündigt. Darin will man arme und reiche Menschen zusammenbringen. 2018 war das Format schon einmal bei RTL zu sehen.



14.06.2019 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2019 - 11:03 Uhr

Unter dem Titel "Zwei Familien - Zwei Welten" hat RTL II eine neue Sozialdoku angekündigt, die am 2. Juli vorerst einmalig um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. In dem Format, das der Sender auch als "Sozialexperiment" ankündigt, sollen arme und reiche Menschen aufeinandertreffen, um die jeweils anderen besser zu verstehen. Für jeweils zwei Monate tauchen Familien in das Leben der jeweils anderen ein. Anders als in vergleichbaren Formaten werden die Familien ihr Leben aber nicht "tauschen".

Ganz neu ist das Format allerdings nicht. Bereits im vergangenen Jahr zeigte RTL unter dem gleichen Titel eine Doku. Damals unter anderem mit Ex-"Bachelor" Christian Tews, der gemeinsam mit seiner Frau eine Familie kennenlernte, der es nicht so gut ging wie ihnen selbst. Mit ihm Schnitt 12,7 Prozent Marktanteil war das Format damals für RTL kein bahnbrechender Erfolg. Nun führt RTL II die Sendung also weiter. Dort wäre man mit dem Marktanteil aus dem vergangenen Jahr schließlich hochzufrieden.

Herausfinden will man in der Sendung laut RTL II, ob es möglich ist, "Vorurteile abzubauen, voneinander zu profitieren oder sogar Freundschaften zu schließen". In der Pilotausgabe des neuen Formats trifft das wohlhabende Zahnarzt-Ehepaar Milan und Emanuela Michalides mit ihren beiden Kindern aus Bremen auf eine vierköpfige Familie aus Bremerhaven. Natalie und Patrick Stoll sowie ihre Kinder leben von Sozialhilfe. Nach Abzug der Fixkosten bleiben den Stolls 474 Euro zum Leben.

Produziert wird das Format von 99pro media. Die Produktionsfirma verantwortete im vergangenen Jahr bereits die RTL-Version des Sozialexperiments.

Teilen