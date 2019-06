13th Street zeigt Krimiserie "The Murders" ab August

© NBCUniversal

Die u.a. aus "Gotham" und "Cloverfield" bekannte Schauspielerin Jessica Lucas geht unter die Kommissarinnen: In "The Murders" ermittelt sie bald gemeinsam mit ihrem Partner in komplexen Mordfällen. 13th Street zeigt die Serie ab August.



14.06.2019 - 17:06 Uhr von Uwe Mantel

Schon Anfang des Jahres gab NBCUniversal bekannt, sich die Ausstrahlungsrechte an der Serie "The Murders" gesichert zu haben, nun gibt es einen konkreten Starttermin: Ab dem 5. August 2019 wird die Serie immer montags um 21 Uhr bei 13th Street zu sehen sein. In den Hauptrollen sind die u.a. aus "Gotham" bekannte Jessica Lucas als Detective Kate Jameson sowie Dylan Bruce als ihr Partner Nolan Wells zu sehen.

Und darum geht's: An ihrem ersten Arbeitstag im Morddezernat von Vancouver bricht Kate Jamesoneine der wichtigsten Polizei-Regeln und lässt ihre Dienstwaffe unbeaufsichtigt liegen, die daraufhin verschwindet. Als sie in Zusammenhang mit einem Mord wieder auftaucht, muss Kate eine folgenschwere Entscheidung treffen, um ihren Fehler nicht auffliegen zu lassen. Nicht nur um das Vermächtnis ihres Vaters zu wahren, der als hochdekorierter Polizeibeamter sein Leben im Dienst verlor, setzt sie alles daran, ihren Fehltritt wiedergutzumachen. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Nolan Wells ermittelt Kate mit allen Mitteln der modernen Technik in brutalen Verbrechen und bekommt es mit einem Killer zu tun, der es auf sie persönlich abgesehen zu haben scheint.

Es handelt sich um ein Crime-Procedural, jede Folge behandelt also einen abgeschlossenen Kriminalfall. Jessica Lucas fungiert zugleich auch als Executive Producerin, Regie führt Damon Vignale. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die wahlweise im Originalton oder in der deutschen Synchron-Fassung zu sehen sein werden.

