Anne-Will-Vertretung: Nach Shetland kommt Neuseeland

Schon vor fast einem Jahr wurde bekannt, dass die ARD sich die Rechte an der neuseeländischen Krimireihe "The Brokenwood Mysteries" gesicher hat. Nun gibt's einen Sendetermin: Die Filme laufen sonntags nach dem "Tatort"



16.06.2019 - 10:19 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2019 - 10:19 Uhr

Nachdem sich Anne Will am 23. Juni in den Urlaub verabschiedet hat, besteht das Alternativ-Programm am Sonntagabend wie üblich aus Krimis. Nachdem ab dem 30. Juni zunächst die Reihe "Mord auf Shetland" auf die schottische Nordseeinsel entführt, geht es ab dem 21. Juli dann nach Neuseeland. Das Erste zeigt ab diesem Zeitpunkt dann die vier Folgen der ersten Staffel von "The Brokenwood Mysteries" - natürlich unter dem eingedeutschten Titel "Brokenwood - Mord in Neuseeland", damit auch jedem Zuschauer klar ist, dass es sich hier um der deutschen liebstes Genre, also einen Krimi, handelt.

"The Brokenwood Mysteries" erzählt in zweistündigen Folgen von den Morden in einer eigentlich ruhigen und beschaulichen Kleinstadt inmitten eines idyllischen Weinbaugebiets, in die es Detective Mike Shepherd verschlagen hat. Man darf sich also auch auf ein paar schöne landschaftlichee Bildr freuen. In Neuseeland bringt es die Krimireihe bereits auf fünf Staffeln, hierzulande sind nun erstmal die Folgen aus dem Jahr 2014 zu sehen.

