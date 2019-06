RPR1- und bigFM-Chef Kristian Kropp ist gestorben

© RPR1

Kristian Kropp, der im Jahr 2000 bigFM mitgründete und seit 2009 zusätzlich auch die RPR-Unternehmensgruppe leitete, ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben, wie die beiden Sender auf ihrer Website mitteilen.



17.06.2019 - 10:26 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2019 - 10:26 Uhr

Die Radiobranche trauert um Kristian Kropp. Der langjährige Geschäftsführer der Sender RPR1 und bigFM ist im Alter von nur 55 Jahren nach langer und schwerer Krankheit verstorben, wie die beiden Sender auf ihren Websites bestätigten. "Seine Leidenschaft für Radio, sein grenzenloser Enthusiasmus und sein stetiger Optimismus werden uns fehlen. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Kristian, wir werden Dich vermissen", lautet dort das Statement.

Kropp hatte in seiner Radio-Karriere zunächst Stationen bei Radio Regenbogen und Antenne Niedersachsen in Hannover, ehe er im Jahr 2000 den Jugendsender bigFM in Stuttgart aus der Taufe hob und zum Erfolg führte. 2009 übernahm er zusätzlich auch die Geschäftsführung der gesamten RPR-Unternehmensgruppe, zu der u.a. bigFM und auch RPR1 gehören.

