ProSieben-Show "The Masked Singer": 4 Promis raten mit

Ende des Monats kommt eine der schrägsten Shows der letzten Jahre nach Deutschland. Bei "The Masked Singer" singen Stars, die sich unter skurrilen Masken verstecken. Neben den Zuschauern raten auch vier Promis im Studio mit.



17.06.2019 - 10:58 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2019 - 10:58 Uhr

Wenn es nach ProSieben geht, dann rätselt ab Ende kommender Woche halb Deutschland darüber, wer sich denn wohl unter der Schmetterlings-Maske verbrigt, an wen der Grashüpfer erinnert und wer sich unter den Engels-Kostüm verbirgt. Am 27. Juni startet der Sender "The Masked Singer" - eine der schrägsten Show-Ideen der letzten Jahre, die kürzlich schon in den USA ein durchschlagender Erfolg war und nun auch den Weg nach Deutschland findet. Hierzulande ist die Sendung weltweit übrigens erstmals live zu sehen.

In der Sendung treten Stars - ob aus dem Musik-Bereich oder ganz anderen Branchen - verkleidet unter riesigen Masken zum Gesangs-Wettstreit an. Die Identität der einzelnen Sänger wird erst enthüllt, wenn sie aus der Show ausscheiden. Bis dahin bleibt nur die Suche nach Indizien und die wilde Spekulation. Helfen sollen dabei auch Einspielfilme - und natürlich gibt es die unverfremdete Stimme während der Auftritte zu hören. Doch so viel zeigt der Blick ins Ausland: Es ist nicht einfach, von der Gesangsstimme auf die jeweilige Person zu schließen, wenn man die Person sonst allenfalls sprechen hört.

Um die Zuschauer damit nicht alleine zu lassen, werden sich an den Spekulationen im Studio auch vier Promis beteiligen. Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger werden in jeder Folge dabei sein, dazu kommt wöchentlich wechselnd ein Gast-Promi. Für die Auftakt-Sendung hat sich Rea Garvey angesagt. Max Giesinger sieht sich bestens gerüstet: "Als Musiker im Rateteam kann ich spezifisch auf den Gesang eingehen und filtern, ob es sich um einen Auftritt eines Profis oder Hobbysängers handelt. Zusätzlich kenn ich mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus. Da gibt's kaum eine Stimme, die mir nicht bekannt wäre."

Ruth Moschner sagt: "Wir sind in TV-Deutschland unglaublich fixiert auf das Image einer Person, dass häufig der innere Kern übersehen wird. Oft hindert uns dieses Schubladendenken daran, eine ganz neue Perspektive zuzulassen. Wir werden unsere Promis vollkommen neu kennenlernen." Und Collien Ulmen-Fernandes hat schon eine ganz heiße Theorie: "Ich freu mich schon riesig auf den Moment, wenn sich der crazy Kudu als Philipp Amthor zu erkennen gibt - der den Kids da draußen zeigen wollte, was für ein supercooler Dude er eigentlich ist."

Moderiert wird die Show, die von EndemolShine Germany produziert wird und ab dem 27. Juni donnerstags um 20:15 Uhr läuft, von Matthias Opdenhövel.

