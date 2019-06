Netflix macht eine vier Länder umfassende Anthologie-Serie

© Netflix

Der Streaminganbieter Netflix hat unter dem Titel "Criminal" eine neue Anthologie-Serie angekündigt, an der Teams aus vier verschiedenen Ländern beteiligt sind. Neben Deutschland sitzen auch Großbritannien, Spanien und Frankreich mit im Boot.



17.06.2019 - 17:50 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2019 - 17:50 Uhr

Netflix hat mal wieder eine neue Serie angekündigt - dieses Mal ist es aber durchaus etwas besonderes. Angekündigt hat man nämlich ein "deutsch-britisch-spanisch-französisches Original". Das Unternehmen selbst spricht von einem "außergewöhnlichen Experiment" des seriellen Erzählens. So sollen zwölf Kriminalgeschichte mit jeweils einer Länge von 45 Minuten in vier europäischen Ländern mit jeweils lokalen Teams umgesetzt werden. Aus jedem Land kommen also drei Folgen.

Verbunden sind die verschiedenen Geschichten durch ein gemeinsames Setting: Alle zwölf Folgen der Anthologie-Serie spielen in einem kargen Verhörraum der Polizei. Erzählt werden die Verbrechen dann als Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittler und Verdächtigem. Die jeweils drei Episoden aus vier Ländern werden umgesetzt von Oliver Hirschbiegel für Deutschland, Jim Field Smith für Großbritannien, Frederic Mermoud für Frankreich und Mariano Barroso für Spanien. Showrunner für das gesamte Projekt sind George Kay ("Killing Eve", "The Hour") und Jim Field Smith ("Endeavour", "The Wrong Mans"). Laut Netflix soll die Serie noch im Herbst 2019 veröffentlicht werden.

Auch den Cast für die verschiedenen Folgen hat Netflix jetzt bekanntgeben. Dabei lassen vor allem die Schauspieler aus Großbritannien aufhorchen, mit dabei sind nämlich unter anderem David Tennant und Hayley Atwell - zwei sehr gefragte Schauspieler. Auch die deutschen Folgen sind hochkarätig besetzt, mit dabei sind Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora, Nina Hoss, Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch und Jonathan Berlin.

Die weiteren Schauspieler sind: Youssef Kerkour, and Clare-Hope Ashitey, Katherine Kelly, Lee Ingleby, Nicholas Pinnock, Mark Stanley, Rochenda Sandall, Shubham Saraf (alle UK), Nathalie Baye, Jérémie Renier, Sara Giraudeau, Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert, Anne Azoulay, Mhamed Arezki (alle Frankreich), Carmen Machi, Inma Cuesta, Eduard Fernández, Emma Suárez, Álvaro Cervantes Jorge Bosch, José Ángel Egido, Nuria Mencía, Daniel Chamorro, María Morales, Javi Coll und Milo Taboada (alle Spanien).

Teilen