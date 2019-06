Keine Hoffnung mehr: Sat.1 gibt "Endlich Feierabend" auf

© Sat.1/Andre Kowalski

"Endlich Feierabend". Der Name des Sat.1-Magazins am Vorabend wird Programm: Nach einem Jahr mit viel Geduld aber wenig Entwicklung stellt der Sender das quotenschwache Format ein, wie Geschäftsführer Kaspar Pflüger gegenüber DWDL.de ankündigt.



18.06.2019

Erst am Freitag, den 26. Juli - und damit fast genau ein Jahr nach Sendestart am 30. Juli vergangenen Jahres - wird die letzte Ausgabe des Vorabendmagazins mit dem Moderationsduo Daniel Boschmann und Annett Möller über den Sender gehen. Erst, weil Sat.1 einerseits seine Wanderung durchs Quotental am Vorabend länger durchgehalten hat als vermutlich alle erwarteten und andererseits der Programmvorlauf inzwischen eigentlich knapper kommuniziert wird. Doch kommende Woche stehen in Köln die Screenforce Days an, wo man den Werbekunden und Agenturen die Pläne für die kommende Saison präsentieren will. Schlechte Nachrichten, wie die Absetzung eines dauerhaft quotenschwachen Magazins am wichtigen Vorabend, zieht man da lieber vor.

"Es war von Anfang an klar, dass sich die Sehgewohnheiten der Zuschauer vor allem zu dieser Tageszeit nicht von heute auf morgen ändern lassen", sagt Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Man sei auf einen Langstreckenlauf eingestellt gewesen, aber "die Quoten waren nur an wenigen Tagen zufriedenstellend. Trotz unserer Ausdauer haben die Zuschauer das Format nicht wie erhofft angenommen." Konkret heißt das: Im Schnitt kam "Endlich Feierabend in diesem Jahr bislang nicht mal auf 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - bei zudem noch langsam fallender Tendenz. Die Idee, das erfolgreiche Konzept des Frühstücksfernsehen auf den Vorabend zu übertragen, ist damit zum wiederholten Male nicht gelungen. "Schlag 6" war vor siebzehn Jahren schon einmal ein solcher Versuch. Und ein Magazin am Vorabend, das ging zuletzt auch 2015 mit "Unser Tag" schief.

Langzeittrend: Endlich Feierabend!



Die Lücke um 18 Uhr soll ab Ende Juli dann ein schon einmal - mit im Schnitt damals nur rund 6 Prozent nicht sehr erfolgreich - ausprobiertes Format füllen: "Promis privat", produziert von der hauseigenen Produktionsfirma Redseven. Sat.1-Geschäftsführer Pflüger sieht dennoch einen neuen Impuls: "Damit spielen wir jetzt um 18:00 Uhr eine frische Farbe am Vorabend: eine Doku-Soap mit VIP-Faktor. Es geht um ‚Promis‘ als Menschen wie du und ich, mit Nöten wie du und ich und ihren Alltag abseits des Rampenlichts. Wir zeigen sie in sehr persönlichen, emotionalen Momenten und kommen ihnen so nah, wie man es in Magazinen nicht sieht."



Und Pflüger ergänzt noch: "Außerdem können wir hier schöne Doppelpässe mit Prime-Time-Sendungen spielen." Denkbar sei offenbar z.B. im August dann auch Geschichten aus „Promi Big Brother“ dort weiterzuerzählen, was aber natürlich auch bei einem Magazin wie "Endlich Feierabend" machbar gewesen wäre. Dessen Absetzung hat übrigens laut Pflüger keinerlei Auswirkungen auf das nachfolgende Programm: "Genial Daneben - Das Quiz" bleibt auf Sendung. Neue Folgen werden produziert. Mit besseren Quoten im Vorlauf erhofft sich der Sender einen Effekt für die nachfolgende Ratestunde, über deren Quotenkurve während einer Sendung man im Sender eigentlich zufrieden ist, auch wenn im Schnitt auch dort in diesem Jahr bislang nur rund 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Buche stehen.

"'Genial daneben'" ist mit seiner unvergleichlichen Crew eine wichtige Marke für Sat.1. Das tägliche Quiz entwickeln und optimieren wir laufend weiter und arbeiten parallel außerdem an weiteren Ideen für den Vorabend, sowohl Quiz- als auch Dokutainmentformate", erklärt Kaspar Pflüger und denkt offenbar aber auch über eine neue Art der Programmierung nach, wie der Sat.1-Geschäftsführer noch kurz andeutet. "Generell wollen wir am Vorabend aber auch beweglicher werden, zum Beispiel mit eventbezogenen Formaten, die einen bestimmen Zeitraum evtl. auch zu einem Prime-Time-Highlight laufen", sagt er und will vorerst keine Details dazu nennen. Die Screenforce Days in der kommenden Woche werfen spürbar ihren Schatten voraus, jetzt wo der "Endlich Feierabend"-Flop abgeräumt ist.

