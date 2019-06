"F4lkenb3rg": RTL II versucht sich wieder an Young Fiction

© RTL II

So erfolgreich RTL II mit seinen Soaps am Vorabend beim jungen Publikum auch ist, so erfolglos waren bislang die Versuche, mit "Young Fiction" in der Primetime zu punkten. Im Juli darf mit "F4lkenb3rg" nun das nächste Projekt sein Glück versuchen.



18.06.2019 - 18:17 Uhr von Uwe Mantel 18.06.2019 - 18:17 Uhr

Der letzte Versuch von RTL II, mit eigenproduzierter Fiction fürs junge Publikum in der Primetime zu punkten, ist gerade mal drei Wochen hier - und war wie auch die Vorgänger nicht gerade erfolgreich. Im Schnitt erreichte "Wir sind jetzt" nur knapp 4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotzdem steht noch im Juli nun schon das nächste Projekt vor der Tür: Das sechsteilige "F4lkenb3rg - Mord im Internat?" läuft ab dem 15. Juli montags um 20:15 Uhr. Schon eine Woche vorher gibt's die Folgen bei TV Now zu sehen.

Das titelgebende Schloss Falkenberg ist ein Elite-Internat, das vom Tod des Schülers Jonas Kramer erschüttert wird. Angeblich handelt es sich um Selbstmord, auch ein Abschiedsbrief wird gefunden - doch stimmt das? Der neue Schüler Ben Wieland will herausfinden, was hinter Jonas' mysteriösem Tod steckt. Schnell gerät er dabei ins Fadenkreuz eines zwielichtigen Netzwerks, das alles tut, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihre Drohung ist eindeutig: "Verliere nie ein Wort. Zu niemandem."

Die Hauptrollen verkörpern unter anderem Jonathan Weiske ("Misfit"), Anne-Marie Waldeck ("Tatort"), Robert Maaser ("Tschiller: Off Duty"). In weiteren Rollen: Vivien Wulf ("Misfit") und Lennart Marlon Flottemesch. Produziert wurde "F4lkenb3rg" von der Splendid Studios GmbH.

