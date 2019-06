AGF testet plattformübergreifende Kampagnenmessung

© AGF

Was bislang nur sehr eingeschränkt möglich war, soll nun funktionieren. Die AGF Videoforschung hat ein Pilotprojekt zur Messung von kampagnenbezogenen Leistungsdaten für Instream-Werbung gestartet. Gemessen werden sollen alle relevanten Online-Plattformen.



19.06.2019 - 12:17 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2019 - 12:17 Uhr

Die AGF-Videoforschung hat ein Pilotprojekt gestartet, durch das man Leistungsdaten für Instream-Werbung von Kampagnen plattformübergreifend messen will. Plattformübergreifend heißt in diesem Fall tatsächlich plattformübergreifend, gemessen werden also auch die Zahlen bei den großen US-Konzernen wie Youtube und Facebook. Eine Kooperation ist man mit denen allerdings nicht eingegangen, die AGF kommt über eine Hintertür an die Daten.

Und zwar setzt man auf Nielsen Digital Ad Ratings (Nielsen DAR), dieses System kommt auch bei den großen US-Plattformen zum Einsatz. Für die Messung von klassischen Online-Video-Inhalten hat die AGF ja gemeinsam mit Nielsen bereits einen hybriden Ansatz entwickelt, der seit 2014 Daten liefert: Die quantitative Nutzungsmessung erfolgt, indem die Anbieter/Publisher ein Software Development Kit von Nielsen im eigenen Player setzen. Parallel dazu betreibt Nielsen im Auftrag der AGF ein Online-Panel mit 15.000 monatlich aktiven Teilnehmern sowie ein Mobile-Panel mit 6.000 Nutzern, die neben der Streaming-Nutzung auch Informationen über die Zielgruppenstrukturen liefern. Zusammen mit den Zahlen der US-Riesen soll daraus nun eine vollständige Abbildung der Bewegtbild-Daten des Marktes werden.

An dem laufenden Pilotprojekt beteiligen sich die beiden Agenturen Mediaplus und Publicis. Getrackt werden im Testlauf mehrere Kampagnen mit unterschiedlichen Planungsparametern aus den Bereichen FMCG, Beauty, Fashion und Lifestyle, darunter Deichmann und Logocos Naturkosmetik. Der Testlauf soll Ende September abgeschlossen sein. Danach schließt die methodische Validierung der Ergebnisse an.

"Der Testlauf mit Nielsen DAR zur Messung von Bewegtbildwerbung ist eine logische und pragmatische Konsequenz unserer gemeinsamen Forschungsarbeit mit Nielsen", erklärt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung. "DAR passt sich technologisch synergetisch in den AGF-Streamingansatz ein, denn die Messung erfolgt innerhalb des bestehenden technologischen ,Ökosystems' von Nielsen. Damit sind die Daten konsistent vergleich- und verarbeitbar." Ziel sei es, dem Markt eine "methodisch elaborierte Möglichkeit zum Monitoring und zur zeitnahen Inflight-Optimierung von Bewegtbild-Kampagnen anzubieten und durch die nachfolgende methodische Verknüpfung mit TV, den Nettoreichweitenaufbau nach AGF-Standard zu dokumentieren sowie Überschneidungen ausweisbar zu machen".

Teilen