RTL schickt neue "Bachelorette" ab Juli auf Sendung

Bereits vor wenigen Wochen hat RTL die Identität der neuen "Bachelorette" enthüllt. Nun ist auch bekannt, wann die neue Staffel starten wird. Die Kuppelsendung ist ab Mitte Juli auf dem gewohnten Sendeplatz am Mittwochabend zu sehen.



19.06.2019 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2019 - 14:43 Uhr

RTL wird die neue Staffel von "Die Bachelorette" ab dem 17. Juli immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Das hat der Sender jetzt bestätigt. Insgesamt acht zweistündige Ausgaben umfasst die neue Staffel. 20 Männer werden um die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis buhlen. Die Identität der neuen "Bachelorette" hatte RTL bereits im Mai enthüllt.

Die 26-jährige Lewis ist vor allem auf Instagram aktiv und kommt dort auf mehr als eine halbe Million Follower. Produziert wird das Format von Warner Bros. International Television Production Deutschland. In den letzten Jahren ist RTL mit der Kuppelsendung stets recht gut gefahren, 2018 holte die "Bachelorette" im Schnitt 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauern fiel die Reichweite erstmals aber auch unter die Marke von zwei Millionen.

