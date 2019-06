Deutscher Schauspielpreis 2019: Das sind die Nominierten

© Deutscher Schauspielerpreis

Der Bundesverband Schauspiel hat die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Schauspielpreis bekanntgegeben. 26 Schauspielerinnen und Schauspieler können in acht Kategorien auf Auszeichnungen hoffen.



19.06.2019

Der Deutsche Schauspielpreis des Bundesverbands Schauspiel ist erstmals im Jahr 2012 vergeben worden, in diesem Jahr findet die Preisverleihung am 13. September im Berliner Zoo Palast statt. Bereits jetzt hat man bekanntgegeben, welche Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Nominierungsliste stehen. In acht Kategorien hat die Jury, bestehend aus Sheri Hagen, Marcus Off, Anton Rattinger, Aglaia Szyszkowitz, Hans-Jochen Wagner, Katja Weitzenböck und Anne Weinknecht 26 Personen nominiert.

Mit dabei ist unter anderem Bjarne Mädel für seine Rolle als "Tatortreiniger". Nominiert wurde er in der Kategorie "Schauspieler in eine komödiantischen Rolle". Antreten muss er gegen Uwe Ochsenknecht ("Labaule und Erben") und Thomas Schmauser ("Der große Rudolph"). Als beste Nachwuchs-Schauspieler nominiert sind Jasper Engelhardt ("Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit"), Luisa-Céline Gaffron ("Acht Tage"), Thomas Prenn ("Tatort: Damian") und Lena Urzendowsky ("Der große Rudolph").

Keine Newcomer sind Susana AbdulMajid ("Jibril"), Judith Hofmann ("Der Unschuldige"), und Valerie Pachner ("Der Boden unter den Füßen"). Sie können auf eine Auszeichnung als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle hoffen. Ihre männlichen Kollegen sind Rainer Bock ("Atlas"), Hans Löw ("In My Room") und Johannes Zeiler ("Wackersdorf"). Alle Nominierten finden Sie weiter unten.

Darüber hinaus hat die Jury angekündigt, dass es auch einen Preisträger in der Kategorie "Ensemble" gibt. Diesen will man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Zusätzlich zu den Preisen in den Jury-Kategorien werden beim Deutschen Schauspielpreis noch der Theaterpreis, der Synchronpreis "Die Stimme", der Deutsche Fairnesspreis, der sich in diesem Jahr dem Thema "Diversität" widmet, sowie der Ehrenpreis Lebenswerk und der Ehrenpreis Inspiration, mit dem eine Person geehrt wird, die sich in besonderer Weise für den Berufsstand der Schauspieler eingesetzt hat, vergeben.

Hier alle Nominierten im Überblick:

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Susana AbdulMajid – „Jibril“

– „Jibril“ Judith Hofmann – „Der Unschuldige“

– „Der Unschuldige“ Valerie Pachner– „Der Boden unter den Füßen“

Schauspieler in einer Hauptrolle

Rainer Bock – „Atlas“

– „Atlas“ Hans Löw – „In My Room“

– „In My Room“ Johannes Zeiler – „Wackersdorf“

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Adele Neuheuser – „Brecht“

– „Brecht“ Eva Weißenborn – „Gundermann“

– „Gundermann“ Maryam Zaree – „Polizeiruf 110 – Tatorte “

Schauspieler in einer Nebenrolle

Golo Euler – „Tatort: Unter Kriegern“

– „Tatort: Unter Kriegern“ Joachim Król – „Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit“

– „Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit“ Martin Wuttke – „Glück ist was für Weicheier“

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle

Pia Hierzegger – „Der Tatortreiniger: Currywurst“

– „Der Tatortreiniger: Currywurst“ Hedi Kriegeskotte – „Der Junge muss an die frische Luft“

– „Der Junge muss an die frische Luft“ Ursula Werner – „Der Junge muss an die frische Luft“

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Bjarne Mädel – „Der Tatortreiniger“

– „Der Tatortreiniger“ Uwe Ochsenknecht – „Labaule und Erben“

– „Labaule und Erben“ Thomas Schmauser – „Der große Rudolph“

Nachwuchs

Jasper Engelhardt – „Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit“

– „Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit“ Luisa-Céline Gaffron –„Acht Tage“

–„Acht Tage“ Thomas Prenn – „Tatort: Damian“

– „Tatort: Damian“ Lena Urzendowsky – „Der große Rudolph“

Starker Auftritt

Eugene Boateng – „Die Protokollantin“

– „Die Protokollantin“ Dela Dabulamanzi – „Druck“

– „Druck“ Barbara Krabbe – „Der goldene Handschuh“

– „Der goldene Handschuh“ Gerhard Liebmann–„M – Eine Stadt sucht einen Mörder“

