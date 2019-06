Noch ein Abschied bei den "jungen Ärzten" der ARD

© ARD/Markus Nass

Nachdem jüngst erst Roy Peter Link die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft" verlassen hat, steht noch im Spätsommer der nächste Abschied an. Jane Chirwa will sich auf andere Projekte konzentrieren.



Nur noch bis zum Spätsommer wird Jane Chirwa in ihrer Rolle der Assistenzärztin Vivienne "Vivi" Kling in der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen sein, wie die ARD am Freitag bekanntgab. Den Grund, warum Vivi Kling in der Serie das Erfurter Johannes-Thal-Klinikum verlässt, verrät die ARD noch nicht, als Grund für den Abschied von Jane Chirwa im echten Leben gibt diese an, dass sie sich auf neue Projekte und neue Rollen konzentrieren wolle.

"Es war eine intensive Erfahrung, die Rolle der Vivienne 'Vivi' Kling spielen zu dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar", sagt Jane Chirwa. "Vivi und ich haben zusammen mehr als 130 Folgen erlebt, eine für mich prägende und schöne Zeit mit Menschen, vor und hinter der Kamera, die ich vermissen werde. Zukünftig möchte ich mich nun auf neue Projekte und neue Rollen konzentrieren. Ich danke allen, die mich bisher auf diesem aufregenden Weg begleitet haben, den Fans und Zuschauern und dem gesamten Team und den Kollegen von 'In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte'." Jana Brandt, Executive Producer: "Jane Chirwa hat mit schauspielerischem Können und viel positiver Energie überzeugt. Sie und 'Ihre' Vivienne Kling werden wir vermissen und wünschen Ihr das Beste für die Zukunft."

Derzeit zeigt Das Erste nur Wiederholungen seiner Vorabend-Serie, schon am 11. Juli endet die kurze Sommerpause aber. Auch wenn sie im Spätsommer aus den regulären Folgen ausscheidet: Gegen Ende des Jahres wird Chirwa nochmal in einem 90-minütigen Special der Vorabend-Weekly zu sehen sein. Das läuft aktuell unter dem Arbeitstitel "Ganz in Weiß".

