Kölner Studiobetreiber MMC hat neuen Besitzer

Kurz bevor die TV-Branche zu den Screenforce Days ins Coloneum fährt, macht die Betreibergesellschaft des Studiokomplexes, die MMC Studios Köln GmbH, selbst Schlagzeilen - mit dem Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft Novum Capital.



25.06.2019 - 13:30 Uhr von Thomas Lückerath 25.06.2019 - 13:30 Uhr

Die Screenforce Days in Köln haben nicht einmal begonnen, da liefert diese Woche schon Nachrichten über Personalien und Verkäufe beinahe im Stundentakt. Nun ist es der Kölner Studio-Betreiber und Screenforce-Hausherr MMC selbst, der einen neuen Eigentümer hat. Der Luxemburger Private-Equity-Fonds Lenbach Equity Opportunities I. SCSp hat die MMC an die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Novum Capital verkauft.



Die Übernahme erfolgt durch eine Erwerbergesellschaft, in die von Novum Capital auch alle Anteile des Kölner Spezialisten für Außenübertragung Crosscast eingebracht werden. Durch die Zusammenführung soll der bestehende Geschäftsbetrieb zukünftig im Bereich Außenübertragung ausgebaut und der Produktionsstandort Köln durch innovative Produktionstechnologien gestärkt werden. Das MMC Management-Team wird fortan von den Crosscast-Geschäftsführern Jens Wolf und Hacik Kölcü unterstützt.

„Wir freuen uns die MMC, nach einer intensiven und sehr erfolgreichen Re-Positionierung in die Hände von Novum Capital, einem nachgewiesenen Wachstumsexperten geben zu können, der mit Crosscast die MMC ab Tag Eins strategisch weiterentwickeln wird", sagt Dr. Michael Schumann, Partner der in München ansässigen DUBAG Investment Advisory GmbH, die den LEO I. Fonds als Investment Consultant exklusiv beim Erwerb und der Neu-Ausrichtung der MMC über die letzten Jahre beraten hat.Novum-Partnerin Beatrice Dreyfus sagt zur Übernahme des Studiobetreibers: „Wir sind von der stabilen Marktposition und dem starken Managementteam überzeugt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in der neuen Konstellation auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen.“ Mit den größten Studiokapazitäten der Region ist das Coloneum in den vergangenen zwanzig Jahren zur ersten Adresse für Großproduktionen insbesondere der Privatsender im Rheinland geworden. Immer flexiblere Produktionsweisen und technische Aufrüstung sowie ein zwischenzeitlicher Rückgang von Studioproduktionen machte dem Markt insgesamt jedoch zu schaffen.An den ganz großen TV-Produktionen mangelte es der MMC jedoch nie. Die drei RTL-Shows "Deutschland sucht den Superstar", "Das Supertalent" und "Let's dance" gehören seit vielen Jahren zu den wiederkehrenden Großproduktionen, auch die Soaps "Unter uns" und "Alles was zählt" entstehen auf dem Gelände. Ab Donnerstag lässt auch ProSieben hier "The Masked Singer" vom MMC-Nachbarn Endemol Shine Germany produzieren. Über MMC Movies wurden zahlreiche Kinofilme koproduziert. Einst "Die fabelhafte Welt der Amelie", zuletzt z.B. Marco Bellocchis Film “Der Verräter“, der im Wettbewerb der Filmfestspiele Cannes lief.Das Studio-Gelände wurde auch schon häufig für Branchenevents genutzt. Im Jahr 2002 und 2003 beheimatete das Coloneum bereits die damalige Telemesse, sozusagen den Vorläufer der Screenforce Days, die damals jedoch nach zwei Jahren in Köln aufgrund von gestiegenen Kosten aufgrund ausuferndem Gigantismus eingestellt wurde. Bis 2014 war das Coloneum auch die Heimat des Deutschen Fernsehpreises bevor dieser sich von einer TV-Ausstrahlung verabschiedete und sein Konzept überarbeitete. Mit den Screenforce Days ist der erste Branchenevent nun schon seit 2017 zurück in Köln-Ossendorf und auch beim Deutschen Fernsehpreis wird immer wieder über die neue Form nachgedacht.