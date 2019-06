RTL macht Hitze-Special zur besten Sendezeit

© RTL

RTL ändert am Mittwoch sein Programm und nimmt zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr eine Spezial-Ausgabe von "RTL Aktuell" ins Programm. Darin geht es 15 Minuten lang um die aktuelle Hitzewelle in Deutschland.



26.06.2019 - 11:45 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2019 - 11:45 Uhr

In weiten Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen in diesen Tagen bei mehr als 30 Grad. RTL nimmt das zum Anlass für ein "RTL Aktuell"-Special, das man am heutigen Mittwoch zur besten Sendezeit ausstrahlen wird. Um 20:15 Uhr wird man sich eine viertel Stunde lang mit der aktuellen Hitzewelle beschäftigen. Moderator Maik Meuser beleuchtet in dem Special Ursachen und Auswirkungen der hohen Temperaturen.

In dem Special geht es darum, was die extreme Witterung mit Mensch und Natur macht und wie man sich nun am besten verhalten soll. Außerdem will man der Frage nachgehen, welchen Zusammenhang es zwischen aktueller Hitze und Klimawandel gibt. Dazu gibt es Berichte, Reportagen und Interviews. Gast im Studio ist RTL-Chefmeteorologe Christian Häckl. Die eigentlich für 20:15 Uhr eingeplante Sendung, "Die 25 spektakulärsten Momente - Schwein gehabt oder Dumm gelaufen", sowie das weitere Programm verschiebt sich entsprechend nach hinten. Eine nächtliche Wiederholung von "Exclusiv" entfällt.

RTL will in Zukunft stärker auf aktuelle Ereignisse reagieren und sein Programm auch mal kurzfristig ändern. Zuletzt machte man das nach dem Tod von Niki Lauda. Da strich der Sender kurzerhand sogar seine Serien am Dienstag und zeigte neben einem Talk über den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer auch die Doku "Niki Lauda: Mein Leben am Limit".

Das Ziel von RTL: relevanter werden. Ob das aber mit einem Wetter-Special von "RTL Aktuell" gelingen kann, bleibt abzuwarten. Bislang waren solche Sondersendungen ja eigentlich die Spezialität der ARD, die im Ersten auch mal gerne einen "Brennpunkt" einschiebt, wenn es wahlweise sehr kalt oder sehr warm ist. Bislang ist für den Mittwoch aber noch kein Wetter-"Brennpunkt" angekündigt worden, auch das ZDF plant nach derzeitigem Stand kein "ZDFspezial".

Update (16:35 Uhr): Nun hat auch Das Erste einen "Brennpunkt" angekündigt. Darin geht es aber nicht um die Hitze, sondern um den politischen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Verdächtige hat die Tat inzwischen gestanden. Moderiert wird der "Brennpunkt" um 20:15 Uhr von Tina Hassel, im Studio zu Gast ist Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Teilen