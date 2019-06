Joyn zeigt neue Serie des "Haus des Geldes"-Schöpfers

© DWDL

Im Winter nimmt Joyn mit "The Pier" die neueste Serie von Alex Pina ins Portfolio auf. Die Serie des "Haus des Geldes"-Schöpfers wird dann im Premium-Bereich verfügbar sein. Und auch eine britische Serie kann dann dort gesehen werden.



26.06.2019 - 14:06 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2019 - 14:06 Uhr

Vor kurzem ist Joyn noch mit einer abgespeckten Version online gegangen, erst im Winter soll der Premium-Bereich folgen. Dort sollen dann neben dem Eurosport Player auch weitere On-Demand-Inhalte exklusiv zur Verfügung stehen. Bei den Screenforce Days hat ProSiebenSat.1 nun zwei Serien angekündigt, die im Premium-Bereich ab dem Winter zu sehen sein werden.

Dabei handelt es sich einmal um die spanische Thrillerserie "El embarcadero", die bei Joyn unter dem englischen Titel "The Pier" online geht. Die achtteilige Serie stammt von "Haus des Geldes"-Schöpfer Alex Pina und war in Spanien Anfang des Jahres zu sehen. In der Serie wird Architektin Alexandra mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert, als sie von dem Polizisten Conrado angerufen wird. Sie soll die Leiche ihres Mannes Oscar identifizieren, die auf einem Pier außerhalb von Valencia gefunden wurde. Wenige Stunden zuvor hatten die beiden noch Pläne für ihre gemeinsame Zukunft gemacht. Dann stellt sich heraus: Oscar führte ein Doppelleben mit einer anderen Frau, Veronica. Alexandra nimmt eine falsche Identität an, geht zu Veronica und taucht mit Conrados Hilfe in die Geheimnisse ein, die Oscar bewahrt hatte. Doch bald stellt sich die Frage: Wer ist Freund, wer Feind?

Darüber hinaus wird Joyn ab dem Winter auch die britische Serie "Informer" zeigen, diese lief in Großbritannien bereits im vergangenen Herbst bei der BBC. In der Serie geht es um Raza, einen jungen Mann mit pakistanischen Wurzeln. Er wird gezwungen für Gabe, einem Anti-Terror Officer als Informant in London unterzutauchen, um die Hintergründe einer terroristischen Organisation zu erkunden. Gabe selbst will seine Beweggründe und Vergangenheit nicht offenbaren, was die Neugier seiner ehrgeizigen Kollegin Holly schürt und zu einer ernsthaften Bedrohung wird. Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, desto intensiver wird der persönliche Einsatz von Raza, Gabe und Holly.

Bei den Screenforce Days hat das Joyn-Führungsduo, bestehend auf Katja Hofem und Alexandar Vassilev, nun auch ein erstes Zwischenfazit nach dem Start vor einer Woche gezogen. Demnach hätte man in der ersten Woche bereits mehr als eine Million Nutzer verzeichnet. Katja Hofem sagt: "Nach einem tollen Start fokussieren wir uns jetzt auf die Erweiterung unseres Content-Portfolios mit erstklassigen Eigenproduktionen und exklusiven Inhalten. Die beiden hochkarätigen internationalen Formate unterstreichen noch einmal deutlich, wofür Joyn steht: Lokale Originals und Hauptdarsteller, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können, ergänzt durch internationale exklusive Inhalte, die die Nutzer in eine andere Welt versetzen."

