Constantin Film holt sich Unterstützung von UFA Fiction

Tim Greve ist ab September Teil der Geschäftsführung der Constantin Film Produktion GmbH. Der 50-Jährige kommt von UFA Fiction, wo er zuletzt als Herstellungsleiter tätig war. Bei Constantin soll er an nationalen und internationalen TV- und Kino-Projekten mitwirken.



26.06.2019

Constantin Film ist bei der Suche nach Unterstützung für das Geschäftsführungsteam der Constantin Film Produktion GmbH bei UFA Fiction fündig geworden. Von dort holt man Tim Greve, der ab dem 1. September zum Constantin-Team hinzustößt. Gemeinsam mit Christine Rothe soll er als Gesamtherstellungsleiter der Constantin Film Gruppe fungieren. Bei UFA Fiction arbeitete er seit 2014 als fester Herstellungsleiter.

Laut Constantin Film wird Greve künftig an "nationalen wie internationalen Fernseh- und Kinoprojekten" arbeiten, darüber hinaus soll er im Kontext verändernder Produktionsanforderungen neue Strategien für die Zukunft mitentwickeln. Greve selbst sagt zu seinem Wechsel: "Der Wechsel zur Constantin Film ist für mich eine spannende Herausforderung, ebenso wie eine große Verantwortung. Ich danke Martin Moszkowicz und Oliver Berben für Ihr Vertrauen in mich. Die Constantin Film ist ein einzigartiges Produktionsunternehmen, mit großer Tradition, blühender Kreativität und beeindruckender Manpower. Unter diesem Dach arbeiten einige der exzellentesten Produzentenpersönlichkeiten Deutschlands. Künftig in diesem Team mitgestalten zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz, Freude und einer gehörigen Portion Aufregung." Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, ergänzt: "Die Produktion steht im Zentrum der Aktivitäten der Constantin Film. Dieser Bereich ist von starkem Wachstum geprägt. Ich freue mich sehr, dass mit Tim Greve ein so erstklassiger Fachmann zu uns stößt. Die Position der Constantin Film Produktion in diesem Bereich wird so planmäßig weiter ausgebaut."

