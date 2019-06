Stuflesser wird neuer Leiter Programm-Management im SWR

© SWR/Monika Maier

Der Digital-Experte und frühere Korrespondent im ARD-Studio Los Angeles, Wolfgang Stuflesser, wird neuer Leiter des Programm-Managements beim Südwestrundfunk (SWR) Seinen neuen Job tritt er bereits in wenigen Tagen an.



Der SWR hat angekündigt, Wolfgang Stuflesser zum Leiter des Programm-Managements zu machen. Bereits ab dem 1. Juli wird der 44-Jährige den Job übernehmen. Der Journalist hat früher im ARD Studio Los Angeles gearbeitet und war zuletzt Leiter der Abteilung Online-Koordination und Digitale Projekte in der Programmdirektion Information.

SWR-Programmdirektor Christoph Hauser sagt zur Personalie: "Der SWR braucht eine enge Verzahnung der Planung, Entwicklung und Distribution seiner Inhalte auf linearen und non-linearen Wegen, also im Ersten, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek wie auch auf weiteren Plattformen und in sozialen Medien. Der Hauptabteilung Programm-Management kommt dabei eine entscheidende Funktion zu. Wolfgang Stuflesser ist ein multimedial versierter Programm-Macher, der sich in der digitalen Medienwelt bestens auskennt und die multimediale Aufstellung des SWR weiter vorantreiben wird."

