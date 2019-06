Exposé-Förderung: P7S1 findet zehn mögliche Stoffe

© ProSiebenSat.1/Kalle Singer

Im März hat ProSiebenSat.1 zusammen mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) dazu aufgerufen, Exposé-Ideen für Thriller-Formate und Dark Crime einzureichen. 120 Ideen gingen ein, zehn von ihnen hat man nun mit einer Förderung bedacht.



Bei der Exposé-Förderung von ProSiebenSat.1 und VDD sind nun insgesamt zehn Ideen ausgewählt worden, sie werden weiterentwickelt. Gewonnen haben Regine Bielefeldt, Rainer Butt, Kim Fiedler, Katja Klengel, Valentin Mereutza, Alexandra Schmidt, Patrick Schuckmann, Axel Staeck, Freya Steward und Finja Christin Wrocklage. Sie erhalten nun in zwei Raten insgesamt 7.500 Euro, für die weitere Entwicklung haben sie drei Monate Zeit.





120 Projekte wurden insgesamt eingereicht, das waren etwas weniger als in den Vorjahren. Aufgerufen hatte man im März zur Einsendung von Ideen in den Bereichen Thriller und Dark Crime - die Formate sollten vor allem zu Sat.1 passen. Ziel des Programms von P7S1 und VDD ist die "geschützte und finanziell abgesicherte Entwicklung" von ersten Stoff-Ideen. ProSiebenSat.1 behält sich das Erstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeiteten Stoffen vor. Kommt es zu keinem Drehbuchvertrag, können die Autoren ihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.

"2019 haben wir sowohl bei der Ausschreibung als auch in der Weiterentwicklung der Gewinnerideen die Stoffentwicklung noch stärker mit unserem momentanen Programmbedarf sowie der Redaktions- und Senderpraxis verzahnt", sagt Yvonne Weber, Vice President Deutsche Fiction der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH. "Die Gewinnerinnen und Gewinner konnten uns mit ihren vielversprechenden Crime- und Thrillerideen begeistern. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung der Exposés."

VDD-Vorstand Uwe Petzold und Geschäftsführer Jan Herchenröder sagen: "Wir hatten in diesem Jahr mit Fokussierung auf Dark Crime- und Thriller-Formate für die Prime Time inhaltlich die bisher am stärksten zugespitzte Ausschreibung. Die Zahl der Einreichungen liegt deshalb zwar etwas unter der Anzahl der Vorjahre, ist aber immer noch sehr hoch. Unter den Teilnehmern ist die Zahl etablierter Autoren dabei erfreulich konstant. Wir freuen uns, dass auch jüngere Autoren den Fördertopf für sich entdecken und von der Förderung profitieren."

