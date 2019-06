RTL holt "5 gegen Jauch" mit Oliver Pocher zurück

© RTL/Frank Hempel

Die letzte neue Ausgabe von "5 gegen Jauch" ist bei RTL vor mehr als einem Jahr zu sehen gewesen, zuletzt waren die Quoten alles andere als gut. Nun hat RTL eine Neuauflage angekündigt - dann auch wieder mit Oliver Pocher.



27.06.2019 - 14:14 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2019 - 14:14 Uhr

RTL wird seiner Show "5 gegen Jauch" noch eine Chance geben, das ist jetzt im Rahmen der Screenforce Days bekannt geworden. Dann wird auch Oliver Pocher wieder mit dabei sein, der Entertainer verkündete das Comeback der Show via Twitter. RTL hat die Rückkehr von "5 gegen Jauch" gegenüber DWDL.de bestätigt. Sonderlich viele Infos gibt es noch nicht, die Show mit Günther Jauch soll im Laufe der kommenden TV-Saison aber zurückkehren. Vorerst sind zwei Ausgaben geplant.

Die letzte Ausgabe von "5 gegen Jauch" lief im April 2018, damals erzielte man nur noch einen knapp zweistelligen Marktanteil. Und auch die drei Ausgaben davor blieben deutlich unter den Quotenerwartungen des Senders. Pocher selbst war damals übrigens nicht mehr mit dabei, RTL tauschte ihn gegen Frank Buschmann aus. Nun also die Rolle rückwärts und eine Neuauflage mit Pocher, der zuletzt im Rahmen von "Let’s Dance" für Furore gesorgt hatte und mit ausgefallenen Tänzen und noch ausgefalleneren Kostümen zum Publikumsliebling wurde.

Auch mit Pocher waren die Quoten von "5 gegen Jauch" zuletzt stark gesunken, am Freitagabend sahen aber regelmäßig mehr als drei Millionen Menschen zu. Während in den letzten Pocher-Ausgaben stets Promi-Kandidaten zu sehen waren, setzte RTL in den Folgen mit Frank Buschmann auf normale Teilnehmer. Welche Strategie man künftig fahren wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

+++BREAKING NEWS++++

NEVER CHANGE A WINNING TEAM!!

Dieses Jahr kehre ich wieder an die Seite von Günther Jauch bei RTL zurück und es gibt NEUE Folgen von „5 GEGEN JAUCH“... @RTLde #ComeBackStronger #MoreToCome#ScreenforceDays #sfd19 pic.twitter.com/jjF4BrXlyU — Oliver Pocher (@oliverpocher) 27. Juni 2019

Teilen