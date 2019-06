"Mord auf Shetland" weicht einmalig auf den Samstag aus

© ARD

Eigentlich wollte Das Erste ab Ende Juni drei Ausgaben der Krimireihe "Mord auf Shetland" am späteren Sonntagabend zeigen. Weil am kommenden Sonntag aber das U21-EM-Finale stattfindet, startet die Staffel später und zudem muss eine Folge auf den Samstag ausweichen.



28.06.2019 - 15:10 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2019 - 15:10 Uhr

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft hat bei der aktuell laufenden Europameisterschaft das Finale erreicht, das wird am kommenden Sonntag zur besten Sendezeit im Ersten übertragen. Gleichzeitig muss die Krimireihe "Mord auf Shetland", die eigentlich am 30. Juni um 21:45 Uhr zurückkehren sollte, weichen. Stattdessen startet die zweite Staffel eine Woche später, am 7. Juli.

Weil man aber nun nicht alle weiteren Sonntage durcheinander bringen will und für den 21. Juli bereits die neue Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland" angekündigt hat, muss "Mord auf Shetland" auf den Samstag ausweichen. Die zweite Folge der Reihe läuft damit am 13. Juli, einen Tag später gibt es schließlich auf dem gewohnten Sendeplatz die letzte Folge zu sehen.

Teilen