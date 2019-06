"First Ladies": WDR zeichnet Kabarettistinnen aus

© WDR/Melanie Grande

Unter dem Namen "First Ladies" hat der WDR einen neuen Kabarettistinnenpreis ins Leben gerufen. Anfang November sollen erstmals Künstlerinnen geehrt werde, die sich in der deutschsprachigen Szene einen Namen gemacht haben.



30.06.2019 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2019 - 11:44 Uhr

Der WDR hat angekündigt, künftig den neuen Kabarettistinnenpreis "First Ladies" vergeben zu wollen. Die erste Verleihung findet Anfang November statt, vergeben wird die Auszeichnung dann in vier Kategorien. Neben dem Jurypreis wird mit dem Ehrenpreis eine Künstlerin ausgezeichnet, die über viele Jahre die Kabarett- und Comedy-Szene entscheidend mitgeprägt hat. Ein Sonderpreis geht an eine Kabarettistin mit besonderem gesellschaftlichem Engagement und das Publikum wählt schließlich die beste Newcomerin.

Vergeben wird der "First Ladies"-Preis erstmals am 5. November in Ebertbad Oberhausen. Die Aufzeichnung der Preisverleihung ist am 9. November ab 21:45 Uhr im WDR zu sehen. Moderiert wird die Veranstaltung von der langjährigen Kabarettistin Gerburg Jahnke. Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder im WDR Fernsehen und Anja Iven, Leiterin der Programmgruppe Unterhaltung im Hörfunk, sagen zum neu ins Leben gerufenen Preis: "Die Zeit ist reif für einen besonderen Preis für Kabarettistinnen in Deutschland. Seit Jahren haben Kabarettistinnen bereits einen festen Platz in unseren Programmen, sei es im Fernsehen bei der ‘Ladies Night’ im Ersten oder im Hörfunk bei WDR 5 beispielsweise mit Soloprogrammen in der "Unterhaltung am Wochenende". Wir freuen uns sehr, dass der WDR mit den ‘First Ladies’ nun die Leistungen dieser Künstlerinnen in angemessenerer Weise würdigt und feiert."

