funk schickt neue "Wohngemeinschaft" nach Mallorca

Ab Dienstag zeigt funk die zweite Staffel seiner Doku-Reihe "Die Wohngemeinschaft". Darin treffen erneut fünf Protagonisten aus den Kika-Formaten "Die Jungs-WG" und "Die Mädchen-WG" aufeinander. Ihre neue WG steht wie damals auf Mallorca.



01.07.2019 - 18:47 Uhr von Alexander Krei 01.07.2019 - 18:47 Uhr

Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk hat eine zweite Staffel seiner Reihe "Die Wohngemeinschaft" angekündigt. Die neuen Folgen werden schon von dieser Woche an jeweils dienstags und donnerstags um 15:15 Uhr auf YouTube sowie funk.net veröffentlicht. Diesmal erhält das Format den Untertitel "Mallorca" - in Anspielung an die Insel, auf der die WG angesiedelt ist, in der es zum Wiedersehen der fünf Protagonisten kommen wird.

2011 und 2012 hatten sie sich als Teenies der Herausforderung gestellt, von jetzt auf gleich auf eigenen Beinen zu stehen und das Erwachsensein zu proben: Jeweils einen Monat verbrachten die damals 14-Jährigen ganz ohne Eltern auf der Ferieninsel Mallorca. In den Dokuserien "Die Jungs-WG" und "Die Mädchen-WG", die vom ZDF produziert und bei Kika ausgestrahlt wurden, meisterten sie verschiedene Hürden im Zusammenleben.

Nun dürfen sie all das tun, was ihnen mit 14 Jahren nicht erlaubt war. Darüber hinaus stellt funk spannende Aktionen für die Crew und nostaligische Rückblicke in Aussicht. Produziert wird "Die Wohngemeinschaft - Mallorca" im Auftrag des ZDF von E+U TV, unterstützt von ZDFdigital.

