ARD macht "Brennpunkt" über Brand in Mecklenburg

© ARD

Das Erste wird am Montagabend in einem 15-minütigen "Brennpunkt" über den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns berichten. Dieser wütet derzeit und ist wegen Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg besonders gefährlich.



01.07.2019 - 16:48 Uhr von Alexander Krei 01.07.2019 - 16:48 Uhr

In diesen Stunden kämpfen Einsatzkräfte in Mecklenburg-Vorpommern gegen dem größten Brand in der Geschichte des Bundeslandes. Es ist ein besonders komplizierter Einsatz, denn die Feuerwehrleute müssen 1.000 Meter Sicherheitsabstand zu den Brandstellen einhalten, weil überall im Wald Munitionsreste von Übungen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg herumliegen, von denen einige in den letzten Stunden auch explodiert sind.

Das Erste hat jetzt für den Montagabend sogar einen "Brennpunkt" dazu angekündigt. Unter dem Titel "Explosiver Flächenbrand - Evakuierungen in Mecklenburg" wird Moderatorin Susanne Sichler ab 20:15 Uhr eine Viertelstunde lang über die Lage berichten. Daher verschiebt sich das reguläre Programm um 15 Minuten nach hinten: Die Doku-Reihe "Erlebnis Erde" beginnt um 20:30 Uhr, "Hart aber fair" mit dem Thema "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?" folgt um 21:15 Uhr.

Das ZDF hat unterdessen keine Sondersendungen zu dem Feuer angekündigt. Auch RTL, wo man zuletzt ein "RTL aktuell Spezial" über die Hitzewelle zur besten Sendezeit ausstrahlte, wird derzeitigen Planungen zufolge sein Programm nicht ändern.

Teilen