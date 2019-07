ZDF verfilmt Kehlmanns Theaterstück "Heilig Abend"

© ZDF

Daniel Kehlmanns Theaterstück "Heilig Abend", in dem es um die Grenzen der Freiheit und der Überwachung geht, kommt ins Fernsehen. Matti Geschonneck führt Regie in der Adaption, die im ZDF ausgestrahlt werden soll. Die Dreharbeiten beginnen im Herbst.



01.07.2019 - 19:15 Uhr von Alexander Krei 01.07.2019 - 19:15 Uhr

Das ZDF hat angekündigt, Daniel Kehlmanns Theaterstück "Heilig Abend" verfilmen zu wollen. Unter dem Arbeitstitel "Das Verhör in der Nacht" wird Regisseur Matti Geschonneck die filmische Adaption des Stücks inszenieren, wie der Sender am Montag mitteilte. Sophie von Kessel, die bereits in der Münchner Inszenierung auf der Bühnes stand, und Charly Hübner übernehmen die Hauptrollen in dem Film, dessen Drehbuch Daniel Kehlmann schrieb. Die Produktion übernimmt Network Movie Hamburg, Produzenten sind Reinhold Elschot und Silke Pützer.

In dem Theaterstück geht es um die Grenzen der Freiheit und die der Überwachung, um das Dilemma von Freiheit und Sicherheit: Eine Frau ist auf dem Weg zu ihren Eltern, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Beim Verlassen ihres Hotels wird sie von Beamten daran gehindert und mit dem Verdacht konfrontiert, dass sie einen Anschlag plane. Der solle noch in der Nacht stattfinden, die Uhr tickt. Der Verhörende weiß viel, sehr viel über diese Frau. Je länger die Befragung dauert, umso größer werden die Zweifel der Zuschauer an der Unschuld der Frau. Der Ausgang bleibt bis zum Ende ungewiss.

Die Dreharbeiten sollen im Herbst in Berlin stattfinden. Dann wird Judith Kaufmann an der Kamera stehen - sie war in diesem Jahr mit "Der Junge muss an die frische Luft" und "Nur eine Frau" gleich zwei Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Wann das ZDF den Film ausstrahlt, steht noch nicht fest.

