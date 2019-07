"Paradise Hotel": RTL soll neues TVNow-Format anschieben

© TVNOW / Frank Fastner

Im August steht bei TVNow mit "Paradise Hotel" schon das nächste Kuppelformat auf dem Plan. Premiere feiern wird das Format bei RTL, alle weiteren Ausgaben sind dann aber nur noch online bei TVNow zu sehen.



02.07.2019

Nachdem im Frühjahr bekannt wurde, dass TV Now mit "Paradise Hotel" schon am nächsten Datingformat arbeitet, gibt's nun auch einen konkreten Starttermin. Zwar ist wie schon bei "Temptation Island" erneut auch RTL mit im Boot, man fährt diesmal aber eine etwas andere Strategie. Premiere feiert "Paradise Hotel" am Dienstag, 6. August um 22:15 Uhr bei RTL - also im Anschluss ans "Sommerhaus der Stars".

Während RTL bei "Temptation Island" einst aber auch alle weiteren Ausgaben - wenn auch auf seltsamen Sendeplätzen - kostenfrei gezeigt hat, werden im Falle von "Paradise Hotel" alle weiteren Folgen ausschließlich bei TV Now zu sehen sein - und dementsprechenden auch zahlenden Kunden vorbehalten bleiben. Anders als bei "Temptation Island" veröffentlich TV Now hier die weiteren Ausgaben nicht am Stück, sondern im wöchentlichen Turnus. Die zweite Folge steht direkt am 6. August im Anschluss an die Premiere bei RTL online.

Das Konzept von "Paradise Hotel" ähnelt dem des RTL II-Erfolgs "Love Island", der in diesem Herbst in die dritte Staffel geht, schon spürbar. Auch dort geht es darum, dass die Kandidaten unbedingt Paare bilden müssen, um nicht aus der Sendung zu fliegen. Zehn der elf flirtwilligen Singles finden sich in einer Auswahlzeremonie zum Start zu Paaren zusammen. Die Pärchen teilen sich ein gemütliches Zimmer (und das Bett) in einem luxuriösen Hotel, wer übrig bleibt, muss in ein spartanisches Einzelzimmer. Seine Aufgabe ist es nun, eines der Paare auseinanderzubringen, um selbst Teil der Sendung bleiben zu können. Im Lauf der Staffel ziehen immer wieder neue Singles ein.

Im Finale geht's um die Gewinnsumme von 20.000 Euro. Das Gewinnerpärchen muss sich zum Schluss zwischen Geld oder Liebe entscheiden. Wenn sich beide für Liebe entscheiden, wird der Gewinn zwischen ihnen aufgeteilt. Entscheidet sich jedoch einer für die Liebe und der andere für Geld, geht der Liebeshungrige leer aus. Moderiert wird die Sendung von Vanessa Meisinger - bekannt geworden einst als Mitglied der "Popstars"-Band Some & Any. Später arbeitete sie für Super RTL und ProSieben als Moderatorin und Reporterin.

