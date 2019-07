"Dignity": Story House steigt in die Serienproduktion ein

© Storyhouse

Prominent besetzt u.a. mit Devid Striesow und Götz Otto dreht Story House Productions gerade zusammen mit einem örtlichen Partner in Chile seine erste fiktionale Serie basierend auf den Ereignissen in der legendären Sekte Colonia Dignidad.



02.07.2019

Nicht zum ersten Mal widmet sich Story House Productions der fiktionalen Erzählung basierend auf historischer bzw. wissenschaftlicher Grundlage, aber die Serienform ist neu: Zum 20-jährigen Jubiläum wagt sich die deutsch-amerikanische Produktionsfirma mit Standorten in München, Berlin, Hamburg, Köln und Washington D.C. mit einer achtteiligen Thriller-Serie über die Aufarbeitung der Verbrechen in der Colonia Dignidad, der legendären deutschen Sekte in Chile, in die aktuelle Königsdisziplin vor.

Die prominentesten Namen im Cast sind sicherlich Devid Striesow sowie Götz Otto in seiner ersten Serien-Hauptrolle. Ebenfalls mit dabei sind u.a. Marcel Rodriguez, Jennifer Ulrich, Martina Klier und Nils Rovira-Muñoz. Vier Jahre nachdem es mit "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" schon einen Hollywood-Film zur Sekte gab, will "Dignity" das Thema aus einem anderen Blickwinkel und in Serienform tiefer ergründen, erklärt Andreas Gutzeit, Headautor und einer der Geschäftsführer von Story House Productions, im Gespräch mit DWDL.de.Nach Pinochets Diktatur ist die neue Regierung in Chile bereit, die Colonia Dignidad für ihre über Jahrzehnte ausgeübten kriminellen Machenschaften zur Rechenschaft zu ziehen. Der junge Bundesanwalt Leo Ramírez hat die Aufgabe, den schwer fassbaren Sektenführer Paul Schaefer (gespielt von Götz Otto) vor Gericht zu stellen. Er hat dabei seine ganz eigene Motivation: Vor 20 Jahren starb dort sein jüngerer Bruder Klaus unter mysteriösen Umständen.





Es war Schäfer selbst, der daraufhin die Ausbildung von Leo in Deutschland bezahlte, um ihn ruhig zu halten. Jetzt aber ist Leo entschlossen, die Mauern von Colonia ein für alle Mal niederzureißen - aber als ein junger Mann, der behauptet, Klaus zu sein, plötzlich lebend auftaucht, "muss er sich endlich den Dämonen stellen, die seine Familie vor all den Jahren auseinandergerissen haben", so das Wording der Produktionsfirma.



"Dignity" ist eine internationale Koproduktion von Story House Productions und der chilenischen Produktionsfirma Invercine & Wood nach einer Idee von Maria Elena Wood und dem Drehbuch von Andreas Gutzeit. Die Dreharbeiten in Chile laufen noch bis Ende August. Regie führen Julio Jorquera und Nancy Rivas. Wo "Dignity" zu sehen sein wird, will die Produktionsfirma derzeit noch nicht verraten. Das Projekt sei anfangs mit eigenen Mitteln in die Wege geleitet worden. Inzwischen gebe es einen Abnehmer in Deutschland.

