DMAX präsentiert sich in überarbeitetem Design

Discovery hat seinem Männersender DMAX einen neuen Anstrich verpasst. Die neue Designsprache solle für ein "offenes, modernes DMAX" stehen und setzt auf klare Linien und eine größere Farbpalette als bislang.



02.07.2019 - 11:37 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 11:37 Uhr

Zum Start in den Sommer hat Discovery seinem Free-TV-Flaggschiff DMAX einen neuen Look spendiert. Die neue Designsprache, die sowohl On-Air wie auch auf allen anderen Kommunikationskanälen zum Einsatz kommt, soll für ein offenes, modernes DMAX" stehen, hießt es seitens des Senders. "Unser Ziel ist es, der programmlichen Weiterentwicklung von DMAX den passenden Rahmen zu geben, der uns gleichzeitig genügend Spielraum in der saisonalen und eventbezogenen Kommunikation gibt", erklärt Eike Immisch, Senior Director Marketing & Comunications bei Discovery Deutschland.

"Das neue Design meistert diese Anforderungen perfekt und bietet immer wieder Überraschungen für unsere Zuschauer. Es ist klar und direkt in der Ansprache und unterstreicht mit seiner männlichen Ausrichtung unseren Markenkern 'Echte Männerwelten'." Zu den bisherigen DMAX-Farben Schwarz, Weiß und Orange gesellen sich nun noch ein dunkles Grau und leuchtendes Grün hinzu, allgemein setzt man auf eine klare Linienführung, aber auch eine große grafische Flexibilität. Neben Immisch war Jan Leitz, Manager On-Air-Promotion federführend für die Etnwicklung des Designs verantwortlich. Um die Umsetzung kümmerte sich die Agentur Superestudio aus Buenos Aires. Einen Eindruck des neuen Designs gibt's im folgenden Clip:

