Christin Balogh verlässt "Sturm der Liebe" nach sechs Jahren

© ARD/Marco Meenen

Schauspielerin Christin Balogh wird die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" verlassen. Nach sechs Jahren hängt sie die Rolle der Tina Kessler an den Nagel - eine Entscheidung, die man bei der Produktionsfirma Bavaria Fiction bedauert.



03.07.2019 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 03.07.2019 - 10:44 Uhr

Seit mehr als sechs Jahren gehört Christin Balogh zum Cast von "Sturm der Liebe", nun hat die Schauspielerin ihren Abschied von der beliebten ARD-Telenovela angekündigt. In Folge 3188, die voraussichtlich am 17. Juli ausgestrahlt werden soll, wird Balogh zum letzten Mal zu sehen sein. "Es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber ich habe einfach gespürt, dass es für Tina und mich Zeit wird, den 'Fürstenhof' mit all seinen wunderbaren Bewohnern und Angestellten zu verlassen und mich neuen Abenteuern zu stellen", sagte die 33-Jährige.

Ihre Rolle der Tina Kessler arbeitete sich im Laufe der Jahre vom schüchternen Zimmermädchen zur Chefköchin nach oben und musste zwischenzeitlich sogar die Entfühung ihres Babys hinnehmen. Zum Abschied gibt's ein Happy End - inklusive Hochzeit und Abschied nach Island. "Tina durfte so viel erleben, wachsen und auch scheitern. Für diese Spielmöglichkeiten und die Unterstützung vom ganzen Team bin ich sehr dankbar. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge und nehme die Sturmfamilie in Kopf und Herz mit", so Balogh.

Bei der Produktionsfirma Bavaria Fiction bedauert man den Abschied. "Christin habe ich als einen wunderbaren Menschen und als eine großartige Schauspielerin schätzen gelernt. Ich wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute", erklärte Produzentin Bea Schmidt.



Teilen