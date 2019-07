Drohbriefe an Journalisten lösen ABC-Alarm beim WDR aus

© WDR

Zwei Journalisten aus NRW haben Drohbriefe erhalten, in denen weißes Pulver gefunden wurde. Das löste beim WDR in Dortmund einen ABC-Alarm aus, es handelte sich dabei aber nur um Backpulver. Nun ermittelt eine Sonderkommission.



04.07.2019 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 11:43 Uhr

Beim WDR in Dortmund hat es am Mittwoch einen ABC-Alarm gegeben. In einem Brief an einen Journalisten sei weißes Pulver festgestellt worden, heißt es vom Unternehmen. Untersuchungen hätten dann aber ergeben, dass es sich dabei nur um Backpulver handelt. Der Journalist berichtete in der Vergangenheit über die rechtsextreme Szene in Dortmund und hatte bereits früher Drohungen erhalten. Der zweite Brief ging an einen freien Journalisten, der in einem ähnlichen Themengebiet arbeitet.

Laut WDR wurde als Absender ein antifaschistisches Recherche-Netzwerk angegeben, das war vermutlich ein Ablenkungsmanöver des Täters. Die Polizei vermutet laut dem Sender einen politischen Hintergrund, die sogenannte "SoKo Rechts" hat nun jedenfalls die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

"Wir werden alles versuchen, vor allem mit unseren technischen Möglichkeiten, den Verursacher der Briefe ausfindig zu machen und diese Bedrohung- und Einschüchterungsversuche gegenüber den Journalisten zu unterbinden", sagt Gunnar Wortmann, Pressesprecher der Polizei Dortmund.

