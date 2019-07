"4 Blocks" bei ZDFneo: Ende August geht's weiter

© TNT Serie

Ab Ende August können nun auch alle ohne einen Zugang zum Pay-TV-Sender TNT Serie sehen, wie es bei den Hamadys weiter geht: ZDFneo zeigt die zweite Staffel von "4 Blocks", allerdings zu sehr später Stunde.



04.07.2019 - 13:33 Uhr von Uwe Mantel 04.07.2019 - 13:33 Uhr

ZDFneo macht ab Ende August die zweite Staffel der vielfach preisgekröten Serie "4 Blocks" von TNT Serie für jedermann zugänglich: Die sechs neuen Folgen sind ab dem 29. August am späten Donnerstagabend zu sehen. Los geht's mit Folge 1 um 23 Uhr - da ZDFneo aber gleich drei Folgen am Stück zeigt, ist erst gegen 1:45 Uhr nachts Schluss. In den beiden Wochen zuvor, also ab dem 15. August, wiederholt ZDFneo auf dem gleichen Sendeplatz auch nochmal die sechs Folgen der ersten Staffel.

Die zweite Staffel spielt ein Jahr nach dem dramatischen Showdown mit den Cthulhu. Für die Hamadys hat sich seither viel verändert: Abbas (Veysel Gelin) steht wegen Mordes vor Gericht, Amara (Almila Bagriacik) hat mit Latif (Massiv) einen Neuanfang gewagt und Toni (Kida Khodr Ramadan) kann endlich wie erhofft ins Immobiliengeschäft einsteigen. Doch seine Versuche, den Einfluss der Familie auszubauen, bringen nicht nur seine Ehe in Gefahr, denn die mächtigen al-Saafis geben die Kontrolle über Berlin nicht kampflos auf.

Im vergangenen Monat hat die Produktionsfirma Wiedemann & Berg die Dreharbeiten für die dritte Staffel abgeschlossen, einen Sendetermin dafür gibt es aktuell noch nicht. Sicher ist aber: Mit dieser dritten Staffel wird TNT Serie die Hamady-Saga zum Abschluss bringen.

