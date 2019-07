Unitymedia ermöglicht Pay-TV-Buchung am Fernseher

© Unitymedia

TV-Kunden von Unitymedia können ab sofort neue Sender direkt am Fernseher buchen. Möglich macht das der unityTV Store, der auf der Horizon-Box integriert ist. Unitymedia verspricht, dass jeweils die kostengünstigste Lösung angeboten wird.



04.07.2019 - 18:16 Uhr von Alexander Krei 04.07.2019 - 18:16 Uhr

Unitymedia will es seinen TV-Kunden leichter machen, ein Pay-TV-Paket zu buchen. Das soll fortan nämlich auch über die Horizon-Box möglich sein, wie der Kabelnetzbetreiber am Donnerstag mitteilte. Mit sogenannten "unityTV Store", der im "Horizon Appstore" angesiedelt ist, sind die verschiedenen Pakete zu finden. Zudem öffnet sich der Store, wenn Kunden auf einen noch nicht abonnierten Sender wechseln, der in einem der Pakete enthalten ist.

Über einen Klick im Pop-up-Fenster gelangen Interessenten zum Angebot mit dem thematisch passenden Genrepaket beziehungsweise dem Sammelangebot "Allstars". Unitymedia verspricht, dass den Nutzern stets die kostengünstigste Lösung zur Wahl gestellt wird: So erhalten alle Kunden, die ein viertes Genrepaket buchen möchten, den Hinweis auf das vergünstigte "Allstars"-Paket. Gleichzeitig werden automatisch alle Genrepakete gekündigt, sobald ein Kunde "Allstars" bucht.

"Absolute Nutzerfreundlichkeit war von Anfang an unser Leitgedanke bei der Horizon-Box", sagt Ruben Queimano, Vice President Commercial & Product Management bei Unitymedia. "Dieses Prinzip führen wir mit dem unityTV Store fort: Wir schnüren kostengünstige Senderpakete, die auf die Vorlieben und Sehgewohnheiten unserer Kunden abgestimmt sind und auf monatlicher Basis kündbar sind."

Die Pay-TV-Pakete "Series & Movies", "Kids", "Docu" und "Sports" kosten jeweils 3,99 Euro pro Monat, das "Allstars"-Paket ist zum Preis von 11,99 Euro zu haben. Alle Pakete können monatlich gekündigt werden.



