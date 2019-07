Medientage-Gipfel: Tanit Koch löst Heufer-Umlauf ab

© MG RTL D / Weigl

Die Medientage München finden Ende Oktober zum 33. Mal statt. Geklärt ist nun nicht nur das Motto, sondern auch die Moderation des Gipfels: Diese wird erstmals von der neuen n-tv-Chefin Tanit Koch übernommen. Generell soll der Frauenanteil erhöht werden.



05.07.2019 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 05.07.2019 - 10:13 Uhr

Die ehemalige "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch, die inzwischen als n-tv-Geschäftsführerin und Chefredaktion der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland arbeitet, wird in diesem Jahr erstmals den Medientage-Gipfel moderieren. Koch löst damit Klaas Heufer-Umlauf ab, der diese Aufgabe in den vergangenen beiden Jahren übernommen hatte.

Die Medientage München werden vom 23. bis 25. Oktober zum bereits 33. Mal stattfinden und erwarten rund 7.000 Teilnehmer, die sich die mehr als 90 Einzelveranstaltungen mit rund 450 Speakern ansehen werden. Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto "Next Digital Level - Let's build the Media we want!" und findet erneut im ICM der Messe München statt.

"Die Gesellschaft muss bestimmen, welches Mediensystem sie will", so Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medientage München GmbH. "Welche Macht haben die Plattformen, welche Rolle spielen Technologie, Ethik, Journalismus? Wie können die neuen Technologien gewinnbringend für die Gesellschaft genutzt werden? Wir wollen bei den diesjährigen Medientagen dazu anregen darüber nachzudenken, wie die Medien in Zukunft aussehen sollen."

Die Verantwortlichen streben dabei übrigens unter den Speakern erstmals einen durchschnittlichen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent an und wollen keine rein männlichen Panels mehr zulassen. Für die Zukunft werde angestrebt, die Frauenquote kontinuierlich anzuheben, heißt es.

