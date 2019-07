Sport1 macht nach 6 Jahren wieder Bundesliga-Sonderheft

© Sport1/Funke

Neben den Klassikern von "Kicker" und "Sport-Bild" mischt in diesem Jahr auch Sport1 wieder im Geschäft mit den Bundesliga-Sonderheften vor Saisonstart mit - zum ersten Mal seit sechs Jahren. Neuer Partner ist Funkes "TV Digital"



08.07.2019 - 16:12 Uhr von Uwe Mantel 08.07.2019 - 16:12 Uhr

Im Vorfeld der Saison 2012/13 und 2013/14 hat Sport1 in Kooperation mit "TV Movie" schon einmal Bundesliga-Sonderhefte an den Kiosk gebracht, dann war allerdings fünf Saisons lang Pause. Doch in diesem Sommer ist es nun wieder soweit: Mit "TV Digital" aus der Funke-Mediengruppe als neuem Partner bringt man das neue "Sport1 Bundesliga-Sonderheft 2019/2020" an den Kiosk, Erstverkaufstag ist am morgigen Dienstag, 9. Juli. Der Wechsel zu Funke kommt dabei nicht von ungefähr: Das Konzept stammt von Hans-Uwe Pöls, der das Projekt einst beim Bauer-Verlag betreute und nun auch für Funke verantwortet. Im vergangenen Jahr hatte er den Verlag gewechselt.

Das Magazin umfasst insgesamt 244 Seiten und ist für 4,90 Euro am Kiosk zu haben, die Print-Auflage liegt bei 120.000 Stück. Die Klubs aus 1. und 2. Bundesliga werden auf jeweils fünf Seiten präsentiert, neben den aktuellen Kadern gibt es die wichtigsten Fakten, Statistiken und Stadioninfos im Überblick. Zudem analysiert ein Autor der Funke-Mediengruppe oder von Sport1 jeden Verein auf einer Doppelseite. Auch die Vereine der 3. Liga werden vorgestellt, dazu kommen Interviews u.a. mit Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Jochen Schneider und Dieter Hecking.

Sport1 nutzt das Magazin aber natürlich auch, um auf zwei Dinge aufmerksam zu machen, für die man umfangreiche Übertragungsrechte besitzt: Zum Einen wird das E-Sports-Engagement der Vereine vorgestellt, zum Anderen ist der DFB-Pokal ein weiterer Schwerpunkt. Sport1 wird hier in der 1. Runde am 9. August die Partie zwischen KFC Uerdingen und Borussia Dortmund zeigen. Im Heft gibt's einen Überblick über die erste Runde und die weiteren Pokaltermine, einen Rückblick auf die Historie des DFB-Pokals und auch Stefan Effenberg kommt ausführlich zu Wort, der bei Sport1 als DFB-Pokal-Experte fungieren wird.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Mit dem neuen 'Sport1 Bundesliga Sonderheft' steigern wir die Vorfreude der Fußballfans auf die neue Saison und versorgen sie mit allen relevanten Infos. Zudem setzen wir Maßstäbe bei der Berichterstattung über die eSports-Aktivitäten der Klubs. Dank der Partnerschaft mit der Funke-Mediengruppe erweitern wir das Produktportfolio unter unserer Dachmarke Sport1 auch wieder in den Print-Bereich."

