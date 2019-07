NRWision kann bis Ende 2022 on air und online bleiben

© TU Dortmund

Die LfM gibt für drei weitere Jahre Fördergelder für den "TV-Lernsender" NRWision und die zugehörige Mediathek für Bürgermedien. Entwickelt und betrieben wird das Angebot von der Technischen Universität Dortmund.



Das 10-jährige Jubiläum im kommenden Jahr kann kommen: Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW hat für drei weitere Jahre die Zulassung und Förderung des Senders NRWision und des zugehörigen Internetportals verlängert. Es folgte damit dem Antrag der Technischen Universität Dortmund, die das Projekt am Institut für Journalistik entwickelt hat und betreibt.

Herzstück ist inzwischen die Mediathek, in der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens ihre eigenen Audio- und Video-Produktionen veröffentlichen können. Dazu erhalten sie eine kostenlose Beratung und Begleitung durch die Redaktion. Beiträge werden hier u.a. auf Rechtssicherheit geprüft, Kommentare moderiert und Inhalte in einem öffentlichen und zugleich geschützten Raum online gestellt. Dadurch sollen die Menschen "in ihren lokalen Zusammenhängen am Meinungsbildungsprozess selbstbestimmt und sicher teilhaben können", so die LfM.

"Demokratie lebt von freier Meinungsäußerung im öffentlichen Diskurs", erläuterte LfM-Direktor Tobias Schmid die Entscheidung zur weiteren Förderung. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Internet wieder ein Ort für den offenen und angstfreien Austausch zwischen uns allen wird. Das verlangt, dass wir konsequent gegen Hass einschreiten. Es verlangt aber auch, dass wir verstärkt Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten an die Hand geben, sich frei und wirksam medial zu äußern." Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der LfM hatte im Frühjahr ergeben, dass sich fast ein Drittel der Menschen aus Furcht vor beleidigenden Kommentaren nicht an öffentlichen Diskussionen im Internet beteiligen.

"Lokale und regionale Medienangebote haben es gerade verdammt schwer. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass NRWision die Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin bereichern wird. In den kommenden Jahren wollen wir noch mehr engagierten Redaktionen und Medienmachern die Gelegenheit geben, sich bei uns zu beteiligen und ihre Themen, Ideen und Meinungen in unserem Programm zu präsentieren", sagt NRWision-Chefredakteur Stefan Malter.

