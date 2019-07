Zee.One ab sofort auch via Zattoo verfügbar

© Zee One

Der Bollywood-Sender Zee.One baut seine Verbreitung aus und kann ab sofort auch über den TV-Streamingdienst Zattoo gesehen werden. Im kostenfreien Paket gibt es den Sender in SD-Qualität, für HD müssen die User zahlen.



09.07.2019 - 14:48 Uhr von Timo Niemeier 09.07.2019 - 14:48 Uhr

Der TV-Streamingdienst Zattoo erweitert sein Portfolio um den Bollywood-Sender Zee.One, dieser ist ab sofort Teil des kostenlosen Zattoo-Angebots, kann dort aber nur in SD-Qualität gesehen werden. Wer Zee.One via Zattoo in hochauflösender Qualität sehen will, muss zahlen. In HD ist der Kanal sowohl im Premium- als auch im Ultimate-Abo verfügbar.

"Wir freuen uns sehr, bei Zattoo gelistet zu sein und unser buntes und vielseitiges Programm an hochwertigen Bollywood-Produktionen ab sofort einem noch größeren und breiteren Publikum in Deutschland zugänglich zu machen. Zattoo bietet uns als einer der führenden TV-Streaming-Dienste die Möglichkeit, unseren Sender Zee.One neben Satellit und Kabelnetz nun auch via Internet-Streaming für unsere Zuschauer auszuspielen. Auch für diese gilt nun: Zee Dich glücklich", sagt Friederike Behrends, Zee-CEO für die deutschsprachigen Länder.

