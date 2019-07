Schmitz ist raus: RTL baut den späten Samstagabend um

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Weil die RTL-Quoten am Samstagabend derzeit zu wünschen übrig lassen, ändert der Sender kurzfristig sein Programm und trennt sich von den Comedy-Wiederholungen mit Ralf Schmitz. "Team Ninja Warrior Germany" bleibt allerdings auf Sendung.



09.07.2019 - 17:57 Uhr von Alexander Krei 09.07.2019 - 17:57 Uhr

RTL reagiert auf die schwachen Samstags-Quoten und will den Schaden kurzfristig zumindest ein wenig in Grenzen halten. Zwar bleibt die Action-Gameshow "Team Ninja Warrior Germany" trotz des jüngsten Rückfalls in den einstelligen Marktanteils-Bereich im Programm, doch im Anschluss muss Comedian Ralf Schmitz seinen Sendeplatz am späten Abend räumen.

Wo bislang Wiederholungen von "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" und "Schmitz & Friends" zu sehen waren, gibt's schon ab dem kommenden Samstag noch einmal die erste Staffel von "Showdown - Die Wüsten-Challenge" zu sehen. In der Sendung stehen sich Kandidaten in K.O.-Duellen gegenüber und am Ende jeder Sendung muss sich ein Athlet am finalen Einzel-Parcours beweisen, um das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.

RTL zeigt samstags um 22:15 Uhr jeweils zwei Folgen am Stück, "Hotel Verschmitzt" läuft im Gegenzug erst nach der "Team Ninja Warrior Germany"-Wiederholung um 1:45 Uhr. Für "Schmitz & Friends" ist gar kein Platz mehr im Programm. Beide Comedy-Formate hatten zuletzt mit alten Folgen fast durchweg einstellige Marktanteile erzielt. Zumindest thematisch dürfte "Showdown" deutlich besser zu den RTL-"Ninjas" passen.

Eine Fortsetzung der von Endemol Shine Germany produzierten "Wüsten-Challenge" wird es übrigens nicht geben, weil sich Moderator Patrick Esume inzwischen fest an ProSiebenSat.1 gebunden hat. Bei ProSieben wird von diesem Dienstag an derweil ein anderes Format mit Esume wiederholt: Ab 22:20 Uhr zeigt der Sender noch einmal "Hart. Härter. Höllencamp.", das im vorigen Jahr seine Premiere bei ProSieben Maxx feierte.

Teilen