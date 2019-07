"Nur mit Dir zusammen": Vanessa Mai gibt Filmdebüt

© ARD Degeto/Hendrik Heiden

Vanessa Mai ist eine recht erfolgreiche Schlagersängerin, bald versucht sie sich aber auch als Schauspielerin. In dem ARD-Fernsehdrama "Nur mit Dir zusammen" übernimmt sie eine Hauptrolle, die Dreharbeiten haben bereits begonnen.



Da schwebt sie wohl auf Wolke 7: Schlagersängerin Vanessa Mai gibt demnächst ihr Filmdebüt und ist in dem ARD-Fernsehdrama "Nur mit Dir zusammen" (Arbeitstitel) zu sehen. Die Dreharbeiten für den Streifen haben nun in Süddeutschland begonnen. Unter der Regie von Stefan Bühling und nach dem Drehbuch von Judith Westermann spielt Vanessa Mai eine junge aufstrebende Frau, die endlich ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will, als sie eine lebensbedrohliche Diagnose erhält.

Der Plot hört sich im Detail ein wenig kitschig an. Julis (Vanessa Mai) größter Hit basiert auf einer Lüge: dem Tod ihres Vaters. Dass dieser in Wirklichkeit zurückgezogen auf dem Land lebt und es sich um Rocklegende Wim handelt, darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Selbst als sie kurz vor ihrem großen Karrieredurchbruch erfährt, dass sie schwer erkrankt ist, will Juli es alleine schaffen. Doch sie hat keine Wahl: Nur ihr Vater kann ihr Leben retten. Während Wim nach Jahren der Funkstille darin die Chance sieht, mit Juli wieder ins Reine zu kommen, kann sich die aufstrebende Sängerin nur schwer öffnen.

Verkörpert wird der Vater von Juli von Axel Prahl. Weitere Schauspieler, die in dem Film zu sehen sein werden, sind Ferdinand Seebacher, Elena Uhlig, Max Befort, Klaus Stiglmeier, Michael Gaedt und einige mehr. Produziert wird das Drama von W&B Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Nanni Erben, Producerin Philine Zebralla.

Mai zog es in den vergangenen Jahren verstärkt ins Fernsehen, so war sie 2016 Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar", ein Jahr später nahm sie an der zehnten Staffel der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" teil. Im vergangenen Jahr hatte sie einen kurzen Gastauftritt in der inzwischen eingestellten RTL-Soap "Freundinnen".

