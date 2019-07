Jauch, Gottschalk und Schöneberger melden sich zurück

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Ende August wissen Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wieder nicht, was passiert: RTL setzt ihre Show mit zwei neuen Live-Ausgaben am Samstagabend fort. Zuletzt zogen die Quoten immer weiter an.



11.07.2019 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2019 - 10:28 Uhr

Nachdem sich nach einem etwas holprigen Auftakt im vergangenen Jahr die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" im Lauf der ersten Staffel nicht nur inhaltlich, sondern auch aus Quotensicht deutlich gesteigert hatte, wandelte RTL "Denn sie wissen nicht, was passiert" im Frühjahr in eine Live-Show um - mit Erfolg: Die Quoten stiegen weiter und erreichten zuletzt über 19 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und in der Spitze knapp drei Millionen Zuschauer. Im Spätsommer melden sich die drei nun mit zwei neuen Ausgaben zurück.

Am 31. August und 7. September stehen zwei neue Liveshows von "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf dem RTL-Programm, jeweils samstags um 20:15 Uhr. Das Konzept bleibt unverändert: Die drei wissen im Vorfeld nicht, wer von ihnen die Sendung moderiert - die letzten beiden Sendungen waren Günther Jauch und Thomas Gottschalk an der Reihe - und auch der Ablauf der Sendung und die Spiele sind allen dreien ebenso wie die prominenten Gegner unbekannt. Sie spielen gegen ein prominentes Kandidatenpaar um 50.000 Euro - jeder für einen Publikumskandidat, der direkt vor der Sendung ausgelost wird. Als "Spielleiter" fungiert Thorsten Schorn.

