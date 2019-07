ProSiebenSat.1 führt neue Features für HbbTV-Nutzer ein

© ProSiebenSat.1

Im HbbTV-Portal von ProSiebenSat1 können Zuschauer ihre Sendungen fortan dort weiterschauen, wo sie aufgehört haben. Daneben hat die Sendergruppe ein Empfehlungssystem entwickelt, das auch im laufenden Programm zum Einsatz kommen soll.



11.07.2019 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 11.07.2019 - 12:06 Uhr

ProSiebenSat.1 hat sein HbbTV-Angebot weiterentwickelt. Nachdem es schon bislang möglich war, verpasste oder unterbrochene Sendungen später über das HbbTV-basierte Red-Button-Portal anzusehen, kann neuerdings auf weitere Services zugegriffen werden. Sobald Nutzer mit der roten Taste die Sender-Mediatheken auf dem Smart-TV öffnen, gibt es nun neben einem Blick auf verpasste Episoden auch speziell auf sie zugeschnittene Empfehlungen. Diese sollen in Kürze auch im laufenden TV-Programm zum Einsatz kommen.





Dazu kommt ab sofort eine "Weiterschau"-Funktion, die sich merkt, an welcher Stelle der Zuschauer eine Sendung unterbrochen hat. Dadurch ist es möglich, direkt dort weiterzuschauen, wo man aufgehört hat. "Mit unserer neuen Technologie übertragen wir den Komfort moderner Streamingportale aufs Fernsehen und bieten unseren Zuschauern ein nahtloses Unterhaltungserlebnis", so Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment bei ProSiebenSat.1. Entwickelt wurden die Features im eigenen Haus.

Auch "Galileo" wird demnächst die HbbTV-Technologie verwenden - und zwar bereits am kommenden Montag für ein Event zum 50. Jahrestag der Mondlandung, bei dem die Zuschauer gewissermaßen in die Moonboots von Neil Armstrong schlüpfen können. In diversen Szenarien, die zum Teil echte Entscheidungsmomente der verschiedenen Apollo-Missionen nachspielen, können die Zuschauer per App oder per Fernbedienung über HbbTV abstimmen, wie sie sich an Stelle des Astronauten verhalten würde. Die Entscheidung der Mehrheit bestimmt über den weiteren Verlauf der Mission.

