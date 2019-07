RTL führt digitales Videogeschäft bei Divimove zusammen

© RTL Group

Schon im Herbst letzten Jahres kündigte die RTL Group an, ihr Geschäft mit Multi-Plattform-Netzwerken zu bündeln. Einen Management-Wechsel samt Strategie-Anpassung später gibt's nun einen neuen Anlauf, diesmal unter dem Dach von Divimove.



Im Herbst vergangenen Jahres kündigte die RTL Group schon einmal an, ihr weltweites Geschäft mit Multiplatform-Networks in einer "Digital Video Group" unter der Leitung von Sean Atkins, dem CEO von StyleHaul, zusammenzuführen. Seither hat nicht nur die Führung der RTL Group gewechselt, auch die Strategie wurde nochmal überdacht. So wurde unter Thomas Rabe, der nun nicht mehr nur Bertelsmann-Chef sondern auch CEO der RTL Group ist, beschlossen, sich im digitalen Videogeschäft auf Europa zu konzentrieren. Das einst für viel Geld übernommene amerikanische Netzwerk StyleHaul wird abgewickelt.

An der Bündelung des europäischen digitalen Video-Geschäfts hält man trotzdem fest, Sean Atkins hat damit aber nichts mehr zu tun. Er wechselt zum 1. August von der RTL Group zu Bertelsmann Digital Media Investments in New York. Das europäische Geschäft wird nun stattdessen unter dem Dach von Divimove, das Anfang des Jahres schon UFA X übernommen hat, mit Sitz in Berlin zusammengeführt. Das vor allem in den nordischen Ländern tätige United Screens wird ebenso wie das niederländische RTL MCN in das neu kombinierte Unternehmen integriert.

Divimove-CEO Tobias Schiwek erhält damit die zentrale Verantwortung für den gesamten Digital-Video-Bereich und wird den Integrationsprozess leiten. Er berichtet mit sofortiger Wirkung direkt an das Executive Committee der RTL Group, Natalie Tideström Heidmark wird als CEO von United Screens künftig an Schiwek berichten. Die Marke United Screens bleibt bis auf Weiteres bestehen, mittelfristig werde man sich aber die Marken-Architektur noch einmal genau anschauen, heißt es bei der RTL Group.

Durch die Zusammenführung werde Divimove nach eigenen Angaben zu Europas führendem Digitalstudio, das mit mehr als 1.000 Talents in neun europäischen Ländern 3,2 Milliarden Online-Videoabrufe im Monat generiere. Und dabei soll's nicht bleiben: Die RTL Group hat einen Wachstumsplan genehmigt, um die Bereiche Talentmanagement, Produktion von Shortform-Videoinhalten, Werbevermarktung und Technologie/Daten zu stärken. Ziel ist es, den Umsatz des kombinierten Unternehmens aufgrund der geplanten Investitionen bis 2022 auf mehr als 100 Millionen Euro zu verdoppeln.

Konkrete Projekte: Bei der Werbevermarktung wird die Ad Alliance in Deutschland Divimove als Komplettlösung für Branded-Content-Kampagnen anbieten. Im Talent-Management wird Divimove seinen Talenten Partnerschaften mit RTL-Sendern und Fremantle-Produktionen anbieten, um ihre Präsenz über die sozialen Medien hinaus zu erhöhen. Umgekehrt will man auch etablierten TV-Stars dabei unterstützen, die Social-Media-Aktivitäten auszubauen und eine eigene "Persönlichkeits-Marke" zu etablieren. Im Bereich der Inhalte-Produktion werde man verstärkt digitale Pilotfilme, Spin-Offs und Markenerweiterungen von TV-Formaten produzieren.

Thomas Rabe, CEO der RTL Group: "Die digitalen Videogeschäfte der RTL Group erzielen hohe Reichweiten bei jungen Zielgruppen, die von Werbungtreibenden sehr begehrt sind. Wir haben nun eine neue Struktur und Strategie definiert, um das rasante Wachstum bei der Nutzung von kurzformatigen Videoinhalten in ein profitables Geschäft umzuwandeln: Wir bündeln unsere Kräfte in einem Unternehmen mit einem starken Managementteam, wir investieren in Talente, Kreativität und Technologie – und wir bringen die Zusammenarbeit innerhalb unserer Gruppe auf eine neue Ebene. Divimove wird daher auch eng mit BMG und der Bertelsmann Content Alliance in Deutschland zusammenarbeiten."

