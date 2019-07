"Flummi Open": Schleichwerbung bei den Rocket Beans

© Rocket Beans

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) hat einen Werbeverstoß beim Spartensender Rocket Beans TV festgestellt. Bei den "Flummi Open 2019" habe es Schleichwerbung gegeben, konkret ging es um den Sponsor der Sendung: TicTac. Beim Sender gibt man sich einsichtig.



12.07.2019 - 12:03 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2019 - 12:03 Uhr

Im März hat Rocket Beans TV die "Flummi Open 2019" ausgestrahlt. In der fast fünfstündigen Live-Sendung traten zwölf Zweierteams in verschiedenen Flummi-Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Mit dabei unter anderem Jan Köppen, Simon Krätschmer, Florentin Will, Etienne Gardé und Daniel Budimann. Als Sponsor der Sendung hatte man Ferreros Lutsch-Bonbons TicTac gewonnen. Das sei auch durch korrekt platzierte Hinweise deutlich gemacht worden, heißt es nun von der ZAK. Dennoch hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht den Sender aufgrund eines Werbeverstoßes gerüffelt.

Konkret beanstandet die ZAK, dass das Markenlogo sowie der Claim von TicTac in "zahlreichen Szenen" in verschiedenen Einstellungen "immer wieder mit werblicher Absicht und ohne Kennzeichnung eingeblendet" worden sei. Daher handele es sich dabei um Schleichwerbung, so die Kommission.

Bei Rocket Beans TV selbst hat man den Fehler gegenüber der ZAK bereits eingeräumt, im On-Demand-Angebot wurde bereits nachgebessert und korrigiert. Deshalb hat die ZAK auch auf eine förmliche Beanstandung verzichtet und die Betreiber des Senders lediglich schriftlich auf den festgestellten Verstoß hingewiesen.

